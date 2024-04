A- A+

Terremoto Por que Taiwan sofre tanto com terremotos e tem tanto preparo para lidar com eles? Fortes terremotos não são novidade para Taiwan, mas seu impacto sobre os 23 milhões de moradores da ilha altamente tecnológica vem sendo relativamente contido

Na quarta-feira, 3, Taiwan foi atingida pelo terremoto mais forte dos últimos 25 anos. Pelo menos nove pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas, edifícios e estradas foram danificados e dezenas de trabalhadores em pedreiras ficaram isolados.

Fortes terremotos não são novidade para Taiwan, mas seu impacto sobre os 23 milhões de moradores da ilha altamente tecnológica vem sendo relativamente contido graças ao excelente preparo contra os tremores de terra, segundo os especialistas.

Segue uma visão mais detalhada sobre o histórico de terremotos em Taiwan:

Por que tantos tremores?

Taiwan fica ao longo do "Círculo de Fogo" do Pacífico, a linha de falhas sísmicas que circunda o Oceano Pacífico, onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo.

Essa região é especialmente vulnerável aos tremores em razão da tensão acumulada pela interação entre duas placas tectônicas, a Placa das Filipinas e a Placa Euroasiática, que pode levar a liberações repentinas na forma de terremotos.

A paisagem montanhosa da região também pode ampliar o tremor do solo, levando a deslizamentos de terra. Vários desses deslizamentos aconteceram na costa leste de Taiwan, perto do epicentro do terremoto de quarta-feira, no condado de Hualien, e os destroços caíram sobre túneis e rodovias, esmagando veículos e causando várias mortes.

Taiwan está equipada para lidar com terremotos?

O terremoto de quarta-feira teve uma intensidade de 7,2, segundo a agência de monitoramento de terremotos de Taiwan, enquanto o Serviço Geológico dos EUA estimou em 7,4. Ele danificou vários edifícios em Hualien, mas causou apenas pequenos prejuízos na capital Taipé, embora tenha sido percebido com intensidade ali.

O tremor aconteceu em meio à hora do rush matinal, mas atrapalhou apenas discretamente a rotina comum. Poucos minutos depois, os pais estavam novamente levando as crianças a pé para a escola, e os trabalhadores conduziam seus carros até o escritório.

"O preparo de Taiwan contra terremotos está entre os mais avançados do mundo", diz Stephen Gao, sismólogo e professor da Universidade de Ciência e Tecnologia do Missouri. "A ilha implementou códigos de construção rigorosos, uma rede sismológica de nível internacional, e amplas campanhas de conscientização do público sobre segurança contra terremotos."

O governo reavalia continuamente o nível de resistência sísmica exigido dos edifícios novos e dos já existentes, o que pode aumentar os custos de construção, e oferece subsídios aos moradores dispostos a verificar a resistência de seus prédios.

Após um terremoto ocorrido em 2016 em Tainan, na costa sudoeste da ilha, cinco pessoas envolvidas na construção de um prédio de apartamentos de 17 andares, a única grande estrutura a desabar, matando dezenas, foram condenadas à prisão por negligência.

Taiwan também está investindo em treinamentos para terremoto em escolas e locais de trabalho, e mídias públicas e celulares frequentemente transmitem avisos sobre terremotos e segurança.

"Essas medidas aumentaram significativamente a resiliência de Taiwan aos terremotos, ajudando a mitigar o potencial de dano catastrófico e perda de vidas", diz Gao.

O terremoto de 1999 foi um sinal de alerta

Taiwan e as águas do entorno registraram aproximadamente 2 mil terremotos com magnitude igual ou superior a 4,0 desde 1980, e mais de 100 terremotos com magnitude acima de 5,5, segundo o Serviço Geológico dos EUA.

O pior terremoto da ilha nos últimos anos ocorreu em 21 de setembro de 1999, com magnitude de 7,7. Ele causou 2.400 mortes, feriu cerca de 100 mil pessoas, e destruiu milhares de edifícios

Foi também um grande sinal de alerta que levou a importantes reformas administrativas para melhorar a resposta a emergências e a mitigação de desastres, segundo Daniel Aldrich, professor de ciência política e políticas públicas na Universidade Northeastern.

"Os observadores criticaram duramente a resposta de Taiwan ao terremoto de 21 de setembro de 1999, alegando que as equipes médicas de emergência levaram horas para chegar, as equipes de resgate não tinham treinamento adequado, e as operações entre os órgãos do governo não estavam bem coordenadas", listou ele, por e-mail. Como resultado, o governo aprovou a Lei de Prevenção e Proteção contra Desastres, e criou dois centros nacionais para lidar com a coordenação e o treinamento em caso de terremotos.

"Acho que estamos vendo os resultados nesse tremor mais recente", diz.

