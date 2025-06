"Por que tanta crueldade?", pergunta pai de menina morta após comer bolo envenenado

A- A+

O pai de Ana Luiza de Oliveira Neves, de 17 anos, jovem que morreu no dia 1º de junho, após comer um bolo de pote envenenado, ainda está em choque em razão da tragédia. Ele tenta entender o que aconteceu, pois a adolescente responsável pelo envenenamento convivia com a família.

"Tem hora que a gente tenta achar o chão para pisar e a gente não encontra. A gente não acredita", disse Silvio Ferreira das Neves, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, nesse domingo, 8, sobre sua filha Ana.

O doce foi entregue na residência para a sua filha no dia 31, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A garota chegou a passar por atendimento médico depois dos primeiros sintomas, mas teve alta hospitalar e faleceu no dia seguinte.

"Ela era tudo. Onde chegava era uma luz", disse Neves.

No dia 3, uma jovem, da mesma idade, confessou à Polícia Civil que enviou o doce com veneno para a vítima. A adolescente disse à polícia que cometeu o ato infracional por ciúme.

Ela alegou que queria que a colega "sofresse", mas não desejava causar a morte da jovem. Na ocasião, uma representação foi enviada à Justiça para a apreensão da menor de idade.

De acordo com informações obtidas com a investigação, a adolescente já tinha praticado a mesma ação contra outra garota. No caso anterior, a jovem tentou se vingar de uma menina que teria ficado com seu namorado. A vítima passou mal, mas se recuperou.

"Continuo perguntando: por que tanta crueldade? Uma pessoa consegue coisa ruim tão fácil, ter acesso a uma substância tão perigosa para envenenar outra pessoa", disse o pai ainda durante a entrevista.



