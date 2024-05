A- A+

SAÚDE Por que tomar banho se torna mais difícil na depressão? Segundo especialistas, as etapas em torno da preparação do banho pode ser um empecilho

— Se você tem depressão, sabe como os esforços diários podem ser desafiadores. Cozinhar, limpar, socializar - tudo isso pode parecer como se você estivesse caminhando na lama — disse Lindsay Standeven, psiquiatra e professora da Johns Hopkins Medicine.

Dificuldades com higiene são especialmente comuns na depressão, mas como a impureza pode estar associada à preguiça ou mesmo à imoralidade, as pessoas com depressão podem ter medo de discutir os seus sintomas com o seu médico. E essa vergonha, combinada com a baixa autoestima possivelmente desencadeada por não tomar banho, pode alimentar ainda mais os sintomas depressivos.

— Manter a higiene, como escovar os dentes e lavar as mãos, requer energia, e um sintoma comum da depressão é a fadiga. Portanto, mesmo que queira tomar banho, pode não ter energia para o fazer — disse Christine Judd, psicoterapeuta e assistente social de saúde mental na Austrália.

Mas há algo singularmente desafiador no banho. A depressão pode prejudicar sua capacidade de resolver problemas, tomar decisões e estabelecer metas. Isso pode dificultar muitas tarefas, mas especialmente aquelas com múltiplas etapas, disse Patrick Bigaouette, psiquiatra da Clínica Mayo.

— Se você analisar, na verdade há muitas etapas envolvidas no banho — disse Bigaouette. Um único banho pode incluir despir-se, abrir a água, ensaboar-se, lavar o cabelo, barbear-se, enxaguar, secar-se e escolher o que vestir.

Para alguém sem depressão, disse Standeven, seguir essas etapas pode parecer perfeito, mas para alguém com depressão, o mesmo processo pode parecer virar uma página de cada vez, com cada passo adicional fazendo com que a tarefa pareça cada vez mais assustadora.





Sentimentos de inutilidade, desesperança ou outros tipos de pensamento negativo — “Não mereço estar limpo”; “Se nada importa, por que se preocupar?” – também pode prejudicar a capacidade de uma pessoa tomar banho, disse Bigaouette.

A subsequente incapacidade de tomar banho pode reforçar a crença de que você não consegue fazer nada certo. Isso pode causar um ciclo de feedback em que a falta de higiene na verdade agrava os sintomas subjacentes que impediram o banho em primeiro lugar.

Como posso facilitar o banho?

— Se você está lutando para tomar banho, primeiro lembre-se de que seus sentimentos são razoáveis — disse Standeven — Você estaria mantendo a si mesmo, ou a qualquer outra pessoa, no mesmo padrão se eles estivessem doentes com alguma outra doença? Se você acabou de fazer uma cirurgia, ela acrescentou, “você não vai acordar e esperar caminhar alguns quilômetros.

Definir metas menores pode ajudar. Tentar tomar banho uma vez por semana em vez de todos os dias, ou tente ficar no chuveiro por apenas alguns minutos, mesmo que não lave o corpo ou o cabelo.

Você também pode tentar dividir o processo em etapas menores, disse Bigaouette. Primeiro diga a si mesmo para abrir a água, depois coloque um pé no chuveiro, depois o outro e assim por diante. Esses passos menores podem parecer mais administráveis do que um objetivo maior.

Tornar o banho mais agradável também pode ajudar. Mime-se com produtos de cheiro agradável ou ouça uma lista de reprodução favorita. Lembre-se de quando foi mais fácil tomar banho e tente imitar essa experiência, sugeriu Bigaouette.

Se sua energia estiver baixa, considere usar um assento de banho ou peça a um companheiro, amigo ou familiar para ajudar em algumas tarefas, como lavar o cabelo, arrumar a roupa ou dar apoio emocional sentando-se com você no banheiro.

E simplesmente fazer um esforço para praticar um comportamento saudável pode reforçar a ideia de que você pode realizar algo, sugerem pesquisas, contradizendo quaisquer pensamentos negativos que possam dizer o contrário.

Quando devo consultar um médico?

Não existe uma frequência “correta” para tomar banho. E nem todo mundo com depressão luta para se manter limpo, disse Judd. Na verdade, algumas pessoas que estão deprimidas podem tomar banho demais porque podem temer que, se parecerem desleixadas, outras pessoas perceberão que estão deprimidas.

A questão, então, é: “Como isso se compara ao seu normal?”, disse Standeven.

Se você notar uma mudança, converse com um médico e considere procurar terapia, disseram os especialistas. A terapia cognitivo-comportamental, uma forma de psicoterapia, pode ajudar a resolver alguns dos maiores problemas subjacentes que tornam a falta de higiene um ciclo tão difícil de quebrar, disse Bigaouette.

