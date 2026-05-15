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mundo Por que Trump reuniu Musk e grandes CEOs em viagem oficial à China? Presidente dos EUA afirmou que grupo reúne "os 30 melhores do mundo" e defendeu maior abertura do mercado chinês para empresas americanas

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou à China uma comitiva formada por alguns dos principais executivos de grandes empresas americanas durante sua visita oficial a Pequim nesta quinta-feira. Entre os convidados estão Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, além de Tim Cook, da Apple, e Robert “Kelly” Ortberg, da Boeing. Musk também comandou o Departamento de Eficiência Governamental no início de 2025, durante o governo Trump.

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Durante reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, Trump afirmou que os empresários viajaram ao país para ampliar relações comerciais e demonstrar respeito à liderança chinesa.

— Convidamos os 30 melhores do mundo. Todos eles aceitaram, e eu não queria o segundo ou o terceiro lugar. Eu queria apenas os melhores. E eles estão aqui hoje para prestar homenagem a você e à China, e estão ansiosos para negociar e fazer negócios, e isso será totalmente recíproco da nossa parte — declarou o presidente americano.

Pressão por abertura econômica

Antes mesmo da viagem, Trump já havia sinalizado que esperava uma abertura maior do mercado chinês às empresas dos Estados Unidos. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que pediria diretamente a Xi Jinping mais espaço para atuação dos empresários americanos no país.

— Pedirei ao presidente Xi, um líder de extraordinária distinção, que “abra” a China para que essas pessoas brilhantes possam fazer sua mágica e ajudar a levar a República Popular a um nível ainda mais alto! — escreveu.

A visita ocorre em meio a um cenário de tensão comercial entre Washington e Pequim. Em abril, a China sancionou 20 empresas americanas, incluindo a Boeing, após o governo Trump anunciar a venda de um pacote de armas de US$ 11 bilhões para Taiwan. Apesar do atrito, Trump e Xi se reuniram a portas fechadas por cerca de duas horas e, logo depois, o líder chinês recebeu os empresários para uma nova rodada de conversas.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, Xi reforçou o discurso de cooperação econômica entre os dois países.

— A porta da abertura da China só se abrirá cada vez mais, e a China acolhe com satisfação o fortalecimento da cooperação mutuamente benéfica com os EUA — afirmou. Além de Musk, Cook e Ortberg, acompanharam Trump executivos como David Solomon, do Goldman Sachs, Jane Fraser, do Citi, e Michael Miebach, da Mastercard.

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