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SUSPENSÃO Por que universidade dos EUA terá de suspender curso e devolver mensalidades a brasileiros Instituição de ensino ofertava curso de bacharelado em Estudos Jurídicos na modalidade EAD, em língua portuguesa, mas não era credenciada pelo Ministério da Educação (MEC)

Uma instituição de ensino dos Estados Unidos foi condenada a suspender a oferta de curso superior a alunos brasileiros e encerrar as atividades no País por falta de credenciamento no Ministério da Educação (MEC). A Justiça determinou também a devolução das mensalidades pagas pelos estudantes.

A escola, sediada na Flórida, vinha ofertando o curso de bacharelado em estudos jurídicos estrangeiros em língua portuguesa, na modalidade a distância, a alunos residentes no Brasil.

A reportagem entrou em contato com a instituição American College of Brazilian Studies (Ambra) através de seus canais oficiais, e aguarda retorno.

No processo, a escola diz que já encerrou as atividades presenciais no Brasil e, por ser sediada nos EUA e atuar apenas via internet, não está sujeita à lei brasileira. Procurado, o MEC ainda não deu retorno.

Em seu site, a Ambra, que antes se chamava Brazilian Law International College (Blic), mantém a oferta de cursos do ensino superior e programas de mestrado híbridos com atividades presenciais em Orlando, com opções de estudo em inglês e português.

A instituição cita que tem mais de 15 anos de história no mesmo endereço, é credenciada nos EUA pelo Departamento de Educação da Flórida e tem vários casos de revalidação de diplomas no Brasil.

Ação civil pública ajuizada pelo MPF

A decisão da Justiça foi dada em grau de recurso pela 12.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

O MPF argumentou que a instituição estrangeira fazia a oferta de curso de graduação em Direito (denominado Bachelor of Science in Foreign Legal Studies) na modalidade a distância, direcionada especificamente ao público residente no Brasil, sem o devido credenciamento junto ao Ministério da Educação, o que seria ilegal.

Na ação de primeira instância, o juízo da 3.ª Vara Federal do Amazonas julgou o pedido parcialmente procedente para ordenar a suspensão das atividades e a devolução das mensalidades aos alunos.

A instituição americana recorreu ao tribunal alegando a incompetência da autoridade judiciária brasileira, sustentando ser pessoa jurídica norte-americana regida pelas leis estrangeiras e com atuação exclusiva pela internet.

A apelante argumentou também a perda do objeto da ação em razão do encerramento das atividades presenciais no Brasil e da descontinuidade do curso de graduação.

Apontou que um ex-aluno obteve a revalidação de seu diploma junto à Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), o que atestaria a validade do serviço prestado.

A desembargadora federal Ana Carolina Roman, relatora do recurso, rejeitou a preliminar de perda de objeto.

Ela considerou que o objetivo da ação civil pública não era apenas suspender a atividade da escola, mas também reparar os danos materiais sofridos pelos estudantes devido à oferta irregular do serviço.

Uma nota técnica do MEC juntada no processo em 2025 confirmou que a instituição continuava sem credenciamento no Sistema Federal de Ensino para a oferta de cursos superiores.

‘Internet não é escudo’

A magistrada destacou que a internet não afasta a soberania e a incidência das leis nacionais quando a atividade econômica é direcionada ao mercado consumidor brasileiro. "A internet não é um escudo para a violação da soberania nacional.

A prestação de serviços educacionais a residentes no Brasil, com efeitos diretos no território nacional, atrai a incidência das normas de ordem pública brasileiras, notadamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação", diz no acórdão.

Segundo ela, acolher essa tese seria "criar um salvo-conduto para que qualquer instituição, bastando hospedar um servidor no exterior, pudesse ofertar serviços regulados (como educação, saúde ou finanças) no Brasil, ignorando a política pública estatal".

O acórdão ressalta que a criação de um curso com aulas em português, professores brasileiros e conteúdo de Direito nacional, sob o pretexto de ser uma faculdade estrangeira, caracteriza fraude à lei.

O objetivo seria contornar as exigências de credenciamento do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

"Quando uma empresa estrangeira direciona sua atividade econômica para o mercado de consumo brasileiro, captando recursos de nacionais e gerando efeitos sociais e jurídicos no Brasil, ela se submete às leis nacionais", afirma.

Ainda segundo a relatora, a atividade da Ambra no País contraria o Código do Consumidor, já que a publicidade que prometia "ausência de riscos" enganava os estudantes, pois omitiu a extrema incerteza da revalidação do diploma.

"O consumidor não pode ser obrigado a suportar o ônus e a incerteza de um processo de revalidação quando foi levado a crer na regularidade e ausência de riscos do curso", diz. Segundo a relatora, a restituição dos pagamentos é medida de rigor para evitar o enriquecimento ilícito da fornecedora que lucrou com atividade irregular.

A Ambra ofereceu cursos a estudantes residentes no Brasil desde 2009. Na época, segundo relatório do MPF, alunos chegavam a pagar até R$ 900 de mensalidade.

A instituição continua operando legalmente nos Estados Unidos e oferece mestrado e doutorado em direito e gestão, inclusive em português.

Os diplomas emitidos têm validade nos Estados Unidos, mas, para serem legais no Brasil, precisam passar pelo processo de revalidação junto a universidades públicas nacionais reguladas pelo MEC.

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