Por que você deve saber se tem um 'dedo mindinho irlandês' (e o que fazer se você tiver um)

Seu dedinho do pé se esconde sob o vizinho do lado? Embora não haja evidências científicas de que essa condição conhecida como “dedo mindinho irlandês” seja mais comum na Irlanda, é uma ideia popular que seja um traço genético entre algumas pessoas com herança celta.

Se você já pensou: "O que há de errado com esse dedinho do pé?" ou "Por que não tenho uma unha nesse dedo do pé?", então aqui está o motivo pelo qual você pode precisar tomar cuidado extra para evitar possíveis ferimentos.

Esse tipo de dedo mindinho pode se tornar um problema, pois tende a causar dor. Pressão adicional no dedo ou unha também pode causar calos, calosidades, unhas espessadas e até úlceras que podem levar à amputação.

Felizmente, amputações de dedos são uma ocorrência relativamente rara, mas podem ser oferecidas se o dedo continuar a causar dor depois que todos os outros tratamentos foram tentados ou se houver infecção ou gangrena.

Como um dedo mindinho irlandês fica embaixo do dedo ao lado e frequentemente gira, isso pode causar pressão no dedo vizinho. Se dois ossos ou articulações forem pressionados juntos, isso pode fazer com que a pele engrosse e resulte em um calo. Isso também pode acontecer se a unha do dedinho do pé irritar a pele e, se a unha for longa ou afiada, pode furar a pele e causar uma ferida ou uma infecção.

O dedinho e a unha do pé também podem esfregar contra o forro dos seus sapatos, levando a bolhas de fricção dolorosas ou sapatos que se desgastam rapidamente. Atrito ou trauma repetidos podem até danificar a matriz ungueal, a parte que compõe a unha, presa ao osso. Isso pode levar ao espessamento permanente da unha, que pode se tornar feio e causar dor.

A “unha do dedo mindinho irlandês” é semelhante. É quando a unha do pé pode se dividir em duas ou uma lesão extra na pele semelhante a uma unha se desenvolve.



Às vezes, pode parecer que você tem duas unhas, uma condição descrita por podólogos como unha petalóide ou calo de Lister ou Durlacher. É difícil determinar o quão comuns são as unhas petalóides porque elas são subdiagnosticadas e raramente relatadas.

O que posso fazer?

Seja qual for sua herança, demonstre amor pelos seus dedos e evite problemas futuros evitando calçados apertados, especialmente botas com biqueira firme, como sapatos de salto alto ou qualquer calçado com tecido resistente.

Algumas pessoas podem calçar meias velhas de manhã, mas meias mal ajustadas podem contribuir para problemas de saúde nos pés – meias que não esticam ou têm costuras pesadas podem aumentar a pressão nos dedos mindinhos. Dor ou problemas podem ser causados pelo próprio dedo ou, talvez, por uma costura da meia, tecido rígido ou estilo do sapato. Vale a pena investir em tecidos respiráveis de alta qualidade para meias, como algodão ou bambu.

Se você tem que usar calçados de segurança específicos para seu trabalho, como na agricultura e construção, meias mais grossas e de qualidade superior são melhores do que botas com tecidos grossos no dedo do pé, que se desgastam com o tempo. Talvez também considere investir em uma capa de dedo do pé com forro de silicone, que age como um chapéu para seus dedos e os protege da pressão do calçado.

Alternativamente, é possível “apoiar o dedo” fazendo suportes personalizados. Fazemos isso criando um dispositivo de silicone que levanta o dedo do chão, separa dedos apertados ou melhora a posição dos dedos, para evitar problemas futuros. Para calos, calosidades ou feridas existentes, é melhor obter um especialista treinado que possa remover o excesso de unha ou pele sem dor com uma lâmina para reduzir o desconforto.

Os dedos mindinhos irlandeses nem sempre causam dor, mas se causarem, há maneiras de reduzi-la, um passo de cada vez.

*Lauren Connell é podóloga e faz doutorado na Universidade de Galway. Benjamin Bullen é professor de Medicina Podológica na Universidade de Galway.

* Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons.

