Por que você deve tirar os sapatos antes de entrar em casa? Especialista explica

Minha mãe sempre teve uma regra inquebrável: nada de calçados de rua dentro de casa. Não importava quem você fosse – familiar, vizinho ou convidado – você tinha que tirá-los antes de cruzar a porta.

Quando criança, eu achava que era apenas uma de suas muitas peculiaridades. Mas, à medida que fui crescendo (e me tornando mais sábia), passei a entender que não se tratava de uma questão de organização obsessiva. Tratava-se de saúde, segurança e de manter nosso ambiente de vida higiênico.

Tirar os sapatos dentro de casa pode parecer um costume cultural ou uma preferência pessoal. Mas evidências científicas crescentes sugerem que é um hábito inteligente – e até vital – que nos protege de ameaças invisíveis, porém graves, à saúde.

A limpeza costuma ser associada à sujeira visível. Mas, quando se trata de calçados, o que se esconde sob a superfície costuma ser microscópico e muito mais perigoso do que um pouco de lama ou grama seca. Calçados para atividades ao ar livre carregam bactérias, alérgenos e substâncias químicas tóxicas – muitos dos quais estão associados a sérios problemas de saúde.

Foto: Freepik

Considere onde seus sapatos vão todos os dias: banheiros públicos, calçadas, corredores de hospitais e gramados tratados com produtos químicos, como herbicidas e inseticidas, para controlar ervas daninhas e pragas.

De acordo com um estudo da Universidade do Arizona, impressionantes 96% dos sapatos apresentaram resultado positivo para bactérias coliformes, comumente encontradas em fezes. Preocupantemente, 27% continham E. coli, uma bactéria associada a diversas infecções – algumas delas fatais.

Embora algumas cepas de E. coli sejam inofensivas, outras produzem toxina Shiga, que pode causar diarreia com sangue e levar à síndrome hemolítico-urêmica, uma condição potencialmente fatal que envolve insuficiência renal. Crianças menores de cinco anos correm um risco especial devido ao seu sistema imunológico ainda em desenvolvimento e à frequente movimentação entre as mãos e a boca.

Mas a E. coli não é o único germe que pega carona na sua sala de estar. Os sapatos também carregam Clostridium difficile, uma bactéria conhecida por causar diarreia dolorosa, às vezes grave, e Staphylococcus aureus, incluindo MRSA, uma "superbactéria" resistente a medicamentos que pode causar infecções profundas na pele, pneumonia ou até mesmo infecções fatais da corrente sanguínea.

Não apenas germes

Os riscos à saúde vão além das bactérias. Os calçados também agem como transportadores de produtos químicos e alérgenos. Estudos demonstraram que calçados para atividades ao ar livre podem conter pesticidas, herbicidas e metais pesados, como o chumbo – todos os quais representam sérios riscos à saúde, principalmente para crianças pequenas e animais de estimação.

A exposição ao chumbo, frequentemente proveniente da poeira ou do solo urbano, é especialmente prejudicial para crianças, pois pode prejudicar o desenvolvimento cerebral e causar problemas cognitivos ao longo da vida. Além disso, alérgenos como o pólen podem aderir às solas dos sapatos, agravando alergias e problemas respiratórios dentro do que deveria ser um local seguro.

Ainda mais alarmante, os selantes asfálticos usados em calçadas e estradas contêm compostos cancerígenos. Um estudo americano descobriu que esses produtos químicos podem ser encontrados em ambientes internos e permanecer na poeira doméstica – às vezes em níveis 37 vezes maiores do que os níveis externos.

E quem passa mais tempo perto do chão? Crianças e animais de estimação. Crianças engatinham, brincam e frequentemente levam as mãos à boca. Os animais de estimação lambem as patas depois de caminhar nessas superfícies contaminadas. Usar calçados para atividades ao ar livre em ambientes fechados pode, involuntariamente, aumentar a exposição a substâncias nocivas.

Pisos limpos, casa saudável

Dadas as evidências, a regra da minha mãe não parece mais tão absurda. Na verdade, pode ser uma das medidas de saúde pública mais simples e eficazes que você pode adotar em casa. Ao tirar os sapatos na porta, você não está apenas evitando que a sujeira manche seu carpete, mas também reduzindo significativamente a exposição da sua família a micróbios e produtos químicos nocivos.

E não é difícil de fazer. Considere designar uma área sem sapatos perto da entrada ou talvez fornecer uma sapateira ou cesto e até mesmo alguns pares de chinelos confortáveis para os convidados. Pedir para alguém tirar os sapatos pode parecer estranho no início, mas é fácil ignorar como algo tão rotineiro como entrar em casa pode trazer riscos tão ocultos.

Mas quando você percebe a enorme quantidade de bactérias e produtos químicos tóxicos que se agarram às suas solas, fica claro: usar sapatos para sair dentro de casa é como convidar as ruas – e tudo o que está nelas – para seus espaços mais íntimos.

Então, da próxima vez que você chegar em casa, reserve um momento para tirar os sapatos. Seus pisos – e sua saúde – agradecerão. Como minha mãe sempre dizia: "Casa limpa, consciência tranquila".

Acontece que ela estava certa o tempo todo.

*Manal Mohammed é professora sênior de Microbiologia Médica na Universidade de Westminster

*Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

