A- A+

SONO Por que você não deve dormir de boca aberta (e não é só por causa do ronco) Estudo mostra que aqueles que respiram pela boca tinham mais placa bacteriana nos dentes

Quem nunca ouviu falar que dormir de boca aberta é prejudicial porque pode causar roncos durante à noite? Isso é realmente verdade, mas uma especialista elencou outros motivos pelos quais as pessoas não devem dormir de boca aberta. De acordo com Rebecca Swain, especialista em colchões da Winstons Beds, dormir com a boca aberta pode causar mau hálito também.

Isso porque a respiração pela boca, quando atinge a parte posterior da garganta, causa enormes vibrações e sons altos, que chamamos de ronco. Sobre o hálito desagradável, Swain diz que a respiração bucal deixa a boca mais seca, afetando o fluxo da saliva, que ajuda a manter a boca limpa.

Outras pesquisas sugerem que dormir com a boca aberta pode causar complicações dentárias mais graves. De acordo com um estudo publicado pela BioMed Research International, aqueles que respiravam pela boca tinham mais placa bacteriana nos dentes do que aqueles que respiravam pelo nariz.



A respiração bucal também pode causar estragos nas gengivas, pois pode ressecar os tecidos orais, o que pode causar inflamação ou irritação. Por último, um estudo publicado na ACTA Otorhinolaryngologica Italica também descobriu que existe uma ligação entre a respiração bucal e o desalinhamento dos dentes.

Swain recomenda colocar um travesseiro embaixo do queixo ao dormir de lado para manter a mandíbula fechada. Outros especialistas ainda comentam que é necessário usar um spray salino ou descongestionante nasal quando sentir que seu nariz está congestionado, assim evita a respiração única pela boca.

Veja também

conflito Polônia não acredita que Putin descarta invadi-la