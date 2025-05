Por que você não deve tomar banho após o exercício? Médico responde

A- A+

O banho costuma ser uma atividade comum e essencial para a saúde e o bem-estar do corpo humano, principalmente porque ajuda a eliminar bactérias, suor e sujeira que se acumulam na pele ou nos cabelos.

No entanto, realizar essa prática de higiene pessoal após uma atividade física pode causar alguns efeitos negativos, pois a água, principalmente quando fria, produz uma alteração drástica na temperatura do corpo.

José Manuel Felices, especialista em radiologia e diagnóstico, compartilhou um vídeo em sua conta oficial do Instagram no qual revelou alguns motivos pelos quais tomar banho após o treino não é recomendado.

Segundo a publicação do profissional, os exercícios fazem com que os músculos queimem energia, elevando significativamente a temperatura corporal. Dessa forma, os vasos sanguíneos tendem a dilatar, provocando suor, o que ajuda a resfriar o corpo.

No entanto, o especialista enfatizou que esse processo fisiológico natural não termina quando você para de treinar, mas continua a regular o corpo por mais alguns minutos enquanto o líquido salgado que emerge da pele evapora.

Nesse sentido, o médico ainda alertou que interromper esse ciclo com o banho pode causar tonturas, desmaios, alterações na pressão arterial ou até mesmo paralisia facial periférica, e ressalta que o ideal é esperar o corpo esfriar sozinho.

Quando é aconselhável tomar banho?

"A ciência diz que esses processos duram cerca de 15 minutos depois de terminar a atividade”, afirmou José Manuel Felices. Ele aconselhou ainda aproveitar o tempo para se hidratar adequadamente e deixar que as toxinas saiam do corpo através do suor.

Por outro lado, ele destacou que esse líquido salgado “tem um pH levemente ácido, o que cria uma camada protetora contra bactérias e agentes externos”, que, em contato com sabonetes alcalinos, podem deixar a pele mais sensível e exposta.

Com isso em mente, ele enfatizou a importância de descansar e socializar com outras pessoas antes de continuar com as rotinas de higiene pessoal, pois evitar esse mecanismo natural pode aumentar o risco de problemas circulatórios.

Se esperar não for uma opção favorável, a melhor atitude é tomar banho em água morna ou quente para minimizar o impacto negativo na temperatura corporal e afetar significativamente a saúde.

Veja também