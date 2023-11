A- A+

SEGURANÇA Por transparência nas investigações de operação na Iputinga, comandante do Bope é afastado Em seu lugar, major José Rogério Diniz Tomaz assume posto interinamente

O tenente-coronel Wambergson Correia Melo foi afastado do comando do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na noite desta quarta-feira (22).

Em seu lugar, assume o posto interinamente o major José Rogério Diniz Tomaz.

A motivação se deu por conta da morte de dois homens durante uma operação policial na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Segundo informações repassadas à reportagem pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), houve troca de tiros entre os policiais e os dois homens que morreram. Moradores da região incendiaram um ônibus às margens da BR-101 para protestar e, por sua vez, alegaram que não houve confronto.

Abaixo, confira a nota da PMPE na íntegra

"A Polícia Militar de Pernambuco informa que, em decorrência dos acontecimentos na Iputinga na última segunda-feira (20), e com o intuito de assegurar total lisura e transparência nas investigações em andamento, o comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) deixará o comando da unidade. Para dar continuidade às atividades e manter a estabilidade operacional do batalhão, o Major PM José Rogério Diniz Tomaz assumirá interinamente o cargo, a partir desta quinta-feira (23)."

