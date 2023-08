A- A+

Ciência Porcos selvagens radioativos na Alemanha: a ciência finalmente desvenda o mistério 37 anos depois Além da contribuição do desastre de Chernobyl, pesquisadores revelaram qual é o outro fator responsável pelos altos níveis de césio no organismo dos animais

O "paradoxo do javali", um problema causado pela radioatividade presente em porcos selvagens alemães recebeu uma explicação após 37 anos. Pesquisadores alemães e austríacos chegaram ao motivo para outros animais contaminados com altos níveis de césio radioativo por conta do desastre de Chernobyl terem a radioatividade reduzida com o passar dos anos enquanto o mesmo não acontece com os javalis.

O novo estudo, publicado nesta terça na revista Environmental Science & Technology, aponta como segundo responsável os testes de armas nucleares, realizados em meados do século XX na Alemanha, pela contaminação dos animais.

Aos impactos causados pelo acidente nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, há 37 anos, causou um aumento na contaminação radioativa por césio da fauna e flora de toda a Europa, particularmente por césio-137, que tem meia-vida de cerca de 30 anos. Mas outro isótopo que também pode ser criado a partir de uma fissão nuclear, o césio-135, é muito mais estável e tem uma meia-vida superior a 2 milhões de anos.

Os pesquisadores, então, começaram a comparar a proporção de césio-135 para césio-137 para determinar de onde veio o elemento. Uma proporção alta pode indicar explosões de armas nucleares, enquanto uma proporção baixa aponta como fonte provável os reatores nucleares.

Foram analisadas 48 amostras de carne de javali recolhidas por caçadores durante 2019-2021, em 11 regiões da Baviera, na Alemanha. Os cientistas utilizaram um detector de raios gama de alta pureza para medir a atividade do césio-137, e a espectrometria de massa de alta tecnologia comparou a quantidade dos dois isótopos.

Dentre os achados da pesquisa, foi descoberto que os níveis de césio radioativo em 88% das amostras de carne testadas foram superiores ao limite legal da Alemanha. Além disso, e o mais importante, foi possível observar que os testes de armas nucleares foram responsáveis entre 12%-68% da contaminação nas amostras que ultrapassaram o limite de consumo seguro.

A conclusão chegada pelos cientistas é que apesar de Chernobyl ser a principal fonte de césio em javalis, cerca de um quarto das amostras mostrou contribuições significativas o suficiente da contribuição dos testes de armas para exceder o limite regulamentado, sem sequer ter em conta a contribuição de Chernobyl.

“Todas as amostras apresentam assinaturas de mistura. O impacto causado pelas armas nucleares e [Chernobyl] misturaram-se no solo da Baviera, cujas liberações ocorreram com cerca de 20 a 30 anos de diferença”, escrevem os pesquisadores.

