Saúde Porfiria aguda: o que é doença rara que causou a morte da 1ª mulher de Vladimir Brichta? A condição causa crises com sintomas abdominais, neurológicos e que afetam a saúde mental

O ator Vladimir Brichta fez uma participação em uma campanha sobre porfiria aguda iniciada nesta semana pela Associação Brasileira de Porfiria (Abrapo). A condição matou sua primeira esposa, Gena Karla Ribeiro, aos 28 anos, em 1999. Esta doença corresponde a um grupo de oito distúrbios causados pela deficiência de uma das enzimas necessárias para a síntese do heme, composto químico que contém ferro e está presente na hemoglobina (proteína presente nos glóbulos vermelhos do sangue).



O que causa a porfiria aguda?

Segundo a Abrapo, as porfirias são dividias em dois grandes grupos: hereditárias e adquirdas. Tanto a aguda e quanto a cutânea (que afeta a pele) são consideradas hereditárias, ou seja, causadas por um defeito genético. A aguda, em específico, provoca sintomas abdominais, neurológicos e de saúde mental.

Sintomas

As crises podem ser desencadeadas devido a ação de medicamentos com receita, álcool, tabagismo, jejum, infecções ou estresse, podendo durar horas ou dias. Existem sintomas que as precedem, como constipação intestinal, fadiga, insônia e nebulosidade mental. Durante a crise os sinais mais comuns são:

Dor abdominal intensa

Vômitos

A doença é de difícil diagnóstico, pois pode ser confundida com outros problemas, especialmente os relacionados à dor no abdome. Contudo, a realização de exames consegue confirmar a condição.

