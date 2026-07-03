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Conflito Porta-aviões Charles de Gaulle deixa Oriente Médio e volta para a França A França havia deslocado, desde meados de maio, o porta-aviões para a região em frente à Península Arábica

O porta-aviões francês Charles de Gaulle deixou a região do Oriente Médio, onde havia sido deslocado em razão da guerra entre Irã e Estados Unidos, e está retornando à sua base naval em Toulon, anunciou nesta sexta-feira (3) o presidente da França, Emmanuel Macron.

Levando em consideração a "evolução favorável" representada pelo acordo entre Irã e Estados Unidos para pôr fim às hostilidades, bem como a "evolução das necessidades", o porta-aviões "está retornando à sua base em Toulon, enquanto nossos meios de desminagem e sua escolta permanecem mobilizados e prontos para intervir juntamente com nossos parceiros", explicou o presidente na rede X.

A França havia deslocado, desde meados de maio, o porta-aviões Charles de Gaulle para a região em frente à Península Arábica.

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