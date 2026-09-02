A- A+

Internacional Porta-aviões USS Abraham Lincoln chega à Tailândia após 9 meses no mar Quase 5.000 tripulantes têm permissão para passar cinco dias no balneário de Pattaya, um destino popular de férias para as tropas americanas desde a Guerra do Vietnã

O porta-aviões americano USS Abraham Lincoln, que gerou controvérsias devido às condições enfrentadas a bordo por sua tripulação durante uma viagem de mais de nove meses, chegou a um porto tailandês nesta quarta-feira (2).

O enorme navio de propulsão nuclear atracou no porto de Laem Chabang, ao sul da capital Bangcoc, após passar 286 dias no mar, confirmaram jornalistas da AFP.

Os quase 5.000 tripulantes têm permissão para passar cinco dias no balneário de Pattaya, um destino popular de férias para as tropas americanas desde a Guerra do Vietnã.

O USS Abraham Lincoln partiu da Califórnia em novembro de 2025 para uma missão no Mar do Sul da China e foi desviado para o Oriente Médio antes dos ataques conjuntos de EUA e Israel contra o Irã, que desencadearam a guerra regional há seis meses.

Relatos sobre a deterioração das condições de vida e questões de saúde mental a bordo, incluindo tentativas de suicídio, dominaram as manchetes nos Estados Unidos, reacendendo as críticas ao conflito do presidente Donald Trump com a República Islâmica.

A localidade turística de Pattaya se prepara para receber os marinheiros e fuzileiros navais. As autoridades mobilizaram cerca de 600 agentes para "garantir a segurança e prestar a assistência necessária", disse Narit Niramaiwong, governador da província de Chonburi, à AFP.

"Estamos todos muito animados; haverá muito movimento", disse Anthony "AJ" Jones, um músico neozelandês de 60 anos que se apresenta todas as noites no bar de praia M's Mojito.

Segundo a imprensa local, as autoridades de Pattaya proibiram a tripulação de acessar as áreas mais conhecidas por sua vida noturna nesta cidade litorânea, um dos principais destinos mundiais do turismo sexual, que há anos tenta se distanciar dessa reputação.

Os marinheiros também serão proibidos de praticar esportes aquáticos e consumir maconha, alertou o prefeito de Pattaya, Poramase Ngampiches, que enfatizou a importância da "segurança" e os incentivou a visitar shoppings e locais de interesse religioso.

O prefeito disse à AFP esta semana que uma operação contra profissionais do sexo foi organizada recentemente, mas negou que estivesse relacionada à chegada dos americanos.

O enorme porta-aviões permanecerá em Laem Chabang até domingo, segundo o prefeito, que espera um impacto econômico de cerca de 100 milhões de baht (cerca de US$ 3,1 milhões, R$ 15,9 milhões).

Tentativas de suicídio

Nos Estados Unidos, parlamentares democratas pediram uma investigação sobre as condições de vida a bordo do USS Abraham Lincoln, após denúncias de escassez de alimentos, problemas de infraestrutura e questões de saúde mental.

Segundo o veículo especializado Navy Times, pelo menos dois marinheiros teriam tentado suicídio se jogando no mar.

No entanto, Donald Trump minimizou os relatos, assim como as perguntas sobre o período excepcionalmente longo de travessia do porta-aviões.

Hung Cao, secretário-adjunto interino da Marinha, reconheceu que "um pequeno número de casos relacionados à saúde mental" havia sido atendido, mas afirmou que "nenhuma morte" foi relatada.

"Nossa chegada a Laem Chabang proporciona à nossa tripulação uma oportunidade de descanso muito necessária", disse o contra-almirante Robert Loughran em um comunicado.

O comandante do porta-aviões, capitão Dan Keeler, acrescentou que esta primeira parada de uma "mobilização histórica" permitirá à tripulação "desfrutar deste belo país repleto de história".

Pattaya, outrora uma tranquila vila de pescadores, transformou-se durante a Guerra do Vietnã na década de 1960, quando soldados americanos visitaram a localidade para relaxar em suas praias paradisíacas.

Do lado de fora de um bar, uma placa dizia: "Bem-vindos a todos os militares americanos. Obrigado pelo seu serviço", observou um jornalista da AFP.

Veja também