Porta-aviões USS George Washington chega ao Mar Arábico para substituir USS Abraham Lincoln

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O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, em inglês) informou nesta quinta-feira, 20, pela rede X, que o porta-aviões USS George Washington está transitando pelo Mar Arábico, região onde ficará para apoiar o exército americano na guerra contra o Irã. Junto à postagem, o Centcom publicou uma foto dos marinheiros trabalhando no convés de voo do porta-aviões.

O USS George Washington deixou o Pacífico para substituir o USS Abraham Lincoln no Oriente Médio, onde a missão do Lincoln foi estendida para apoiar operações norte-americanas. A movimentação deixará temporariamente o Pacífico ocidental sem um porta-aviões dos EUA, em um momento de tensões crescentes com a China e enquanto o governo Trump concentra sua atenção no conflito com Teerã.

Parlamentares do Partido Democrata estão pedindo investigações sobre as condições a bordo do USS Abraham Lincoln. Relatórios da semana passada revelaram que o navio, que passou um recorde de 250 dias ininterruptos no mar, enfrentou escassez de suprimentos, incluindo alimentos e produtos de higiene, enquanto os membros da tripulação sofreram com problemas de saúde mental

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