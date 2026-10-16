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Casa Branca Porta-voz da Casa Branca deixa o cargo uma semana após ser nomeada por Trump Katie Zacharia deixa o cargo após admitir que não tinha licença para exercer a advocacia

Nomeada há uma semana pelo presidente americano, Donald Trump, a porta-voz da Casa Branca, Katie Zacharia, deixou o cargo nesta sexta-feira (16) após um início constrangedor.

Zacharia, 41, protagonizou uma das passagens mais breves de que se tem notícia, depois de admitir que não possuía, como havia alegado, a licença para exercer a advocacia.

Ex-porta-voz do Departamento de Segurança Interna e defensora ferrenha de Trump, Zacharia participou de uma única coletiva de imprensa no pódio da Casa Branca na última terça-feira, uma das mais curtas da história recente: 14 minutos e três perguntas respondidas.

"Eu disse a ela: 'Katie, isso é para você?'", declarou Trump nesta sexta-feira aos jornalistas, antes de embarcar para um comício na Geórgia.

Na véspera, Zacharia havia admitido em uma entrevista televisiva que é formada em Direito, mas que nunca foi aprovada no exame da ordem dos advogados.

"Eu disse a ela: 'Katie, você não precisa fazer isso'... No seu lugar, eu repensaria'", declarou Trump.

Uma fonte da Casa Branca confirmou, em seguida, que Zacharia deixaria o cargo.

Esta não é a primeira vez que Trump retira o apoio de seu porta-voz: Anthony Scaramucci foi nomeado em julho de 2017 e permaneceu no cargo por apenas onze dias.

Scaramucci tornou-se, posteriormente, um dos críticos mais ferrenhos de Trump dentro do Partido Republicano.

Trump encara a relação com a imprensa como um combate sem tréguas, e o cargo de porta-voz da Casa Branca torna-se ainda mais difícil, pois exige adotar esse tom hostil e, ao mesmo tempo, atender às solicitações incessantes dos correspondentes credenciados.

Ex-estrela da televisão, Trump acompanha atentamente as aparições públicas de membros de seu governo, não hesitando em elogiá-los ou criticá-los publicamente logo em seguida.

Zacharia mostrou-se insegura em sua breve fala no púlpito de porta-voz e, mais tarde, ao ser questionada ao lado de Trump nos jardins da Casa Branca, cometeu a gafe de afirmar que havia obtido o título de advogada antes de viajar para a China.

A saída da porta-voz da Casa Branca representa um novo revés para Trump a três semanas de eleições legislativas decisivas, que marcarão a segunda metade de sua presidência.

Os republicanos enfrentam o pleito com as pesquisas desfavoráveis e, além disso, em clara desvantagem na arrecadação de fundos para a campanha.

Consultora na China

Zacharia formou-se em Direito pela Universidade Pepperdine em 2011.

Ela afirma ter atuado com consultoria jurídica antes de se mudar para a China para trabalhar com o marido, onde exerceu a profissão na área de Direito Comercial Internacional.

Em entrevista à emissora conservadora Fox News, Zacharia explicou que aceitou com entusiasmo a proposta de Trump para se tornar a nova porta-voz, ressaltando que o presidente compreendia perfeitamente que ela tinha quatro filhos e não estava disposta a passar noites inteiras trabalhando.

Zacharia não integrava a comitiva que acompanhava Trump nesta sexta-feira a um comício eleitoral na Geórgia.

Ocupando um alto cargo na empresa da família Trump voltada para novas mídias, Zacharia substituiu Karoline Leavitt, que deixou o posto em agosto após dar à luz.

Leavitt era uma das defensoras públicas mais proeminentes do segundo governo Trump.

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