A- A+

EUROPA Porta-voz da Comissão Europeia diz que Musk é "muito bem-vindo" após rompimento com Trump Discussão do magnata com presidente americano fez com que Trump ameaçasse retirá-lo de contratos governamentais estimados em US$ 18 bilhões

Elon Musk é "muito bem-vindo" na Europa, brincou uma porta-voz da Comissão Europeia nesta sexta-feira (6), após o rompimento público do bilionário da tecnologia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



O casamento político entre Trump e Musk acabou nesta quinta-feira, quando o presidente se declarou "muito decepcionado" com as críticas de seu ex-assessor e principal doador — antes que os dois trocassem insultos nas redes sociais.

No briefing diário da comissão, a porta-voz Paula Pinho foi questionada se Musk havia entrado em contato com a União Europeia com a intenção de realocar seus negócios ou criar novos.

"Ele é muito bem-vindo", ela respondeu com um sorriso. O porta-voz da comissão para assuntos tecnológicos, Thomas Regnier, enfatizou — com seriedade — que "todos são muito bem-vindos para começar e crescer na UE". "Esse é precisamente o objetivo do Choose Europe", disse ele, referindo-se a uma iniciativa da UE em favor de startups e negócios em expansão.

Musk tem sido um crítico frequente dos 27 países da UE, atacando suas leis digitais como censura e repreendendo seus líderes, ao mesmo tempo em que aplaude a ascendente extrema-direita na Alemanha e em outros lugares. A discussão do magnata com Trump fez com que o presidente ameaçasse retirá-lo de contratos governamentais estimados em US$ 18 bilhões — com Musk prometendo, em resposta, encerrar um programa crítico de naves espaciais dos EUA.

Explicando a divergência, Trump disse que Musk ficou "louco" com um plano para acabar com os subsídios para veículos elétricos no novo projeto de lei de gastos dos EUA — já que a briga fez as ações da Tesla, empresa de automóveis de Musk, despencarem.

Veja também