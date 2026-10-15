A- A+

Internacional Porta-voz de Trump insiste em se apresentar como advogada apesar de questionamentos Não há evidências que sugiram que a porta-voz de 41 anos tenha sido aprovada no exame da Ordem após obter o diploma da faculdade de Direito da Universidade Pepperdine

A nova secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, que enfrenta questionamentos sobre suas credenciais jurídicas, pareceu reconhecer nesta quinta-feira (15) que não foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados, mas argumentou que tinha razão ao se apresentar como advogada.

Zacharia descreveu a si mesma como advogada em aparições na televisão e nas redes sociais, e como assessora jurídica geral de uma organização sem fins lucrativos com sede na Califórnia.

Mas não há evidências que sugiram que a porta-voz de 41 anos tenha sido aprovada no exame da Ordem após obter o diploma da faculdade de Direito da Universidade Pepperdine. Obter um diploma em Direito não qualifica automaticamente alguém para exercer a advocacia nos Estados Unidos.

Quando o veículo conservador Real America's Voice perguntou a Zacharia sobre o assunto, ela disse que se inscreveu para fazer o exame, mas estava “distraída e sobrecarregada” com os planos de se mudar para a China com o marido.

“Os resultados são, em certa medida, irrelevantes, porque eu sabia que não precisaria do título na China”, afirmou. Em Pequim, Zacharia trabalhou como advogada em um importante escritório chinês.

Ela explicou que não voltou a prestar o exame da Ordem ao regressar aos Estados Unidos por causa do nascimento de seu primeiro filho.

Zacharia disse que “muitas pessoas na área” lhe asseguraram que ela podia se apresentar como “advogada”, mas não como “advogada licenciada”, e que podia “oferecer análise jurídica, não assessoria legal”, dada sua graduação em Direito e a experiência em direito empresarial que havia adquirido na China.

A organização de esquerda Campaign for Accountability, dedicada à ética na política, pediu na quarta-feira que a Ordem dos Advogados da Califórnia iniciasse uma investigação. “Na Califórnia, chamar a si mesmo de advogado sem licença não é um exagero publicitário; é um crime”, afirmou.

Veja também