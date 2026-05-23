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CONFLITO Porta-voz do Irã diz que país está na fase final de um memorando de entendimento com os EUA Apesar do avanço, Baghaei expressou cautela em relação à postura de Washington, citando o histórico de posições contraditórias e mudanças de opinião do lado americano

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica, Ismail Baghaei, afirmou neste sábado, 23, à Rádio e Televisão da República Islâmica que o país se encontra na fase final de um memorando de entendimento com os Estados Unidos. Segundo o porta-voz, o processo é marcado por uma dualidade: "Estamos muito perto e muito longe de um acordo".

Baghaei disse que a visita do comandante do exército paquistanês, Asim Munir, a Teerã teve como objetivo a troca de mensagens entre o governo iraniano e Washington. Nos últimos dias, as discussões foram centralizadas nos pontos de divergência entre as duas nações.

O memorando de entendimento em elaboração foca no encerramento das hostilidades. "As questões discutidas nesta fase estão focadas no fim da guerra. A questão do fim da agressão naval dos EUA e as questões relacionadas à liberação de ativos iranianos congelados são abordadas neste memorando", declarou o porta-voz

Apesar do avanço, Baghaei expressou cautela em relação à postura de Washington, citando o histórico de posições contraditórias e mudanças de opinião do lado americano. Ele ressaltou que a aproximação atual não significa concordância plena, mas a viabilidade de se alcançar uma solução.

Sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, ponto de interesse dos Estados Unidos, Baghaei afirmou que o controle da via marítima não envolve os americanos, sendo uma questão restrita ao Irã e aos países costeiros.

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