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Guerra no Oriente Médio Porta-voz do Irã nega negociações com EUA e rejeita intervenção externa em Ormuz Sobre o Líbano, Baghaei sustentou que os Estados Unidos assumiram o compromisso de encerrar a guerra em todas as frentes, especialmente no território libanês, e devem garantir também o cumprimento das obrigações por Israel

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que não há negociações diretas previstas com os Estados Unidos e reforçou que as conversas em Doha desta terça-feira (30) tratarão apenas da implementação de cláusulas do memorando de entendimento firmado para encerrar a guerra.

Segundo ele, as reuniões serão realizadas com a delegação do Catar e a execução da cláusula referente à liberação de ativos iranianos congelados está em andamento. "Nunca houve um plano para nos reunirmos com os americanos em qualquer nível", declarou.

As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa após o Catar informar que enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, estão em Doha para consultas com mediadores, mas sem reuniões de alto nível entre Washington e Teerã.

Baghaei também afirmou que a remoção de minas do Estreito de Ormuz é uma responsabilidade exclusiva do Irã, conforme previsto no memorando de entendimento, e rejeitou qualquer participação de terceiros. "A República Islâmica do Irã conhece suas responsabilidades e tem capacidade para cumpri-las. Não há necessidade de intervenção de outros países", disse. Segundo o porta-voz, qualquer interferência externa "apenas levará a um agravamento da situação".

Estreito de Ormuz Foto: Nasa/Divulgação

Sobre o Líbano, Baghaei sustentou que os Estados Unidos assumiram o compromisso de encerrar a guerra em todas as frentes, especialmente no território libanês, e devem garantir também o cumprimento das obrigações por Israel. "A contraparte do Irã nesse memorando de entendimento são os EUA", afirmou. De acordo com o porta-voz, o texto do memorando será o único parâmetro adotado por Teerã para avaliar se Washington está cumprindo os compromissos assumidos, independentemente de outros entendimentos que venham a ser alcançados fora desse acordo.

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