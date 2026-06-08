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CONFLITO Porta-voz do Irã responsabiliza EUA e Israel por violações de cessar-fogo O representante iraniano também afirmou que os ativos financeiros bloqueados do país e eventuais indenizações pelos danos da guerra farão parte de qualquer negociação futura

O Irã acusou nesta segunda-feira (8) os Estados Unidos de responsabilidade direta pelas recentes violações do cessar-fogo no Oriente Médio e alertou para o risco de ampliação dos confrontos na região. Em entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, afirmou que os contatos diplomáticos conduzidos pelo ministro Abbas Araghchi continuarão para alertar a comunidade internacional sobre o que classificou como uma situação perigosa criada por EUA e também por Israel.

Segundo Baghaei, os acontecimentos recentes são resultado de violações da Carta das Nações Unidas por parte de Israel e dos EUA. Ele acrescentou que Teerã tem demonstrado "considerável moderação" apesar das alegadas violações da trégua e argumentou que Washington é responsável por descumprimentos do cessar-fogo no Líbano. Segundo o porta-voz, declarações de autoridades americanas sobre os ataques israelenses indicam que os EUA reconheciam que a trégua libanesa fazia parte de um acordo mais amplo.

O representante iraniano também afirmou que os ativos financeiros bloqueados do país e eventuais indenizações pelos danos da guerra farão parte de qualquer negociação futura. "Não haverá tolerância nem complacência" na defesa desses direitos, declarou. O presidente dos EUA, Donald Trump, porém, disse em entrevista à NBC que não discutirá o tema.

Em paralelo, autoridades e fontes iranianas elevaram o tom das advertências. O deputado Esmail Kowsari, membro da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento, afirmou que, caso todo o potencial do chamado Eixo da Resistência seja mobilizado, Israel "não terá capacidade de resistir".

Já uma fonte militar ouvida pela agência Tasnim News disse que o Irã está preparado para uma guerra prolongada contra Israel e para atingir interesses americanos na região. A fonte afirmou que Teerã elevará o nível da pressão sobre Israel e advertiu que os EUA não poderão se eximir da responsabilidade pelas ações de seu aliado.

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