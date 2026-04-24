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Porta-voz iraniano confirma que Araghchi não vai se reunir com EUA no Paquistão

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Seyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do IrãSeyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã - Foto: AFP

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, confirmou nesta sexta-feira, 24, que os representantes do país não vão se reunir com os Estados Unidos neste fim de semana no Paquistão.

Em publicação na rede social X, Baghaei afirmou que o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, vai se reunir com autoridades paquistanesas de alto nível para discutir o conflito com os EUA, mas que "não está previsto nenhum encontro entre o Irã e os EUA". "As observações do Irã serão transmitidas ao Paquistão", acrescentou.

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A agência de notícias iraniana Tasnim afirmou, mais cedo, que a recusa dos representantes persas em se reunir com os Estados Unidos se devia às "exigências excessivas dos americanos nas negociações", além do bloqueio naval ao Irã.

Ainda segundo a Tasnim, caso a situação prossiga, o Irã "não perderá tempo com negociações desgastantes e ineficazes".

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