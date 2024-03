Porte ilegal de arma: MP e Diego Alemão assinam acordo, que deverá ser homologado pela Justiça

A- A+

O ex-BBB Diego Alemão não deverá ser denunciado por porte ilegal de arma, em setembro do ano passado, quando foi preso em flagrante. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), está marcada para o dia 12 de março uma audiência para a homologação de “acordo de não percepção penal” assinado entre o Ministério Público do Rio (MPRJ) e o campeão da sétima edição do reality show. Pelo entendimento, Alemão deverá pagar R$ 10 mil em quatro parcelas, em benefício do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Na última terça-feira (27 de fevereiro), Diego Gásguez se envolveu em outro episódio que ganhou repercussão. Ele e o também ex-BBB Kleber Bambam protagonizaram uma briga durante a gravação do "Programa do João", da Band. Objetos da emissora foram quebrados. Bambam havia sido convidado para comentar uma luta recente contra o lutador Popó. Enquanto Bambam falava sobre a derrota, Alemão apareceu no estúdio e o confrontou.

— Esse não é um caso de polícia. Foi um desafio lançado. Nunca mais ninguém verá meu cliente brigando na rua. Mas, em cima de um ringue, ele tem carta branca para brigar — diz o advogado Jeffrey Chiquini, que representa Diego.

Confusão na Zona Sul

Segundo a Polícia Militar, na madrugada de 26 de setembro de 2023, uma equipe do 23º BPM (Leblon) foi acionada para checar a presença de “um homem aparentemente alterado” na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. De acordo com os agentes, Alemão dizia que daria tiros. Após as ameaças, ele pegou um táxi, que foi interceptado na Avenida Delfim Moreira, no Leblon.

Ao revistar o ex-BBB, os policiais encontraram um revólver 32, com duas munições no tambor. Outras seis balas, do mesmo calibre, estavam na cartucheira do coldre. Na ocasião, ele foi levado para a 12ª DP (Copacabana), que instaurou inquérito e o prendeu. Mas Diego foi liberado horas depois após pagar fiança de R$ 4 mil. E, ao sair da delegacia, disse carregar uma “arma não municiada” devido à falta de segurança no Rio.

Antes de responder às perguntas da imprensa, no entanto, ele citou o atropelamento de Kayky Brito, no início de setembro, que definiu como seu "melhor amigo", e perguntou o porquê de os repórteres — a quem chamou de "urubus" — não estarem na porta do apresentador Bruno de Luca, testemunha do acidente do ator.

Na mesma noite da prisão, um outro fato teria acontecido no Barzin Gastrobar Ipanema. Uma caixa do estabelecimento ingressou com ação por calúnia, injúria e difamação, alegando que ele chamou o local de “boate de merda” e que queria entrar sem pagar. O processo está no início, e não houve intimação. A mesma pessoa também é autora de uma queixa-crime contra Alemão, que foi rejeitada em decisão de 31 de outubro de 2023.

Diego chegou a se internar numa clínica de reabilitação em outubro do ano passado. À época, Chiquini disse que seu cliente lidava com uma depressão profunda desde 2020;

Condenação no Paraná

No entanto, em março do ano passado Diego foi condenado pela Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba a 1 ano e 5 meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato por duas vezes e ameaça. Em abril de 2020, ele havia se envolvido em acidente de trânsito no bairro Santa Quitéria (PR). Estava sob efeito do álcool, e bateu o Pajero que dirigia contra um automóvel que estava estacionado.

No momento, Alemão, não responde a nenhum processo, afirma seu advogado.

