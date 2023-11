A- A+

POLÍCIA Porteiro de escola é baleado no Ibura, no Recife; Polícia Civil abre investigação Crime aconteceu diante da Escola Municipal Vila Operária

O porteiro de uma escola municipal do Recife foi baleado, na noite de segunda-feira (6), no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. O homem, de 40 anos, foi socorrido para uma policlínica e depois transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana.

O crime aconteceu diante da Escola Municipal Vila Operária, que fica na rua Emílio Monteiro Fonseca.

As primeiras informações indicam que o profissional estava em serviço na unidade de ensino quando criminosos chegaram ao local e atiraram nele. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

"As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do caso", afirmou a Polícia Civil, por meio de nota. O caso foi registrado pela corporação por meio da equipe de força-tarefa de homicídios da capital como tentativa de homicídio.

A investigação policial também deverá apontar a autoria do crime. Até a publicação deste texto, ninguém foi preso.

A reportagem tenta confirmar com o Hospital da Restauração o estado de saúde do homem. A Secretaria de Educação da capital pernambucana ainda não se pronunciou sobre o caso.

