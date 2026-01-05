A- A+

repercussão Porto de Galinhas: comerciantes temem diminuição de movimento após casos de violência O destino turístico registrou casos de agressão e assassinato nas últimas semanas; trabalhadores tratam como situações isoladas

A Praia de Porto de Galinhas, localizada no Litoral Sul de Pernambuco, voltou a ficar em evidência de forma negativa após um turista de São Paulo ser assassinado a tiros dentro de um restaurante na área central do destino turístico, nesse domingo (4).

Com a repercussão do crime, a reportagem da Folha de Pernambuco marcou presença na praia na tarde desta segunda-feira (5) e registrou que o Caldinho do Nenen, estabelecimento onde ocorreu o fato, e outros pontos comerciais na rua das Sombrinhas e adjacências funcionaram sem mudanças.

Comerciantes desabafam

O caso ocorrido dentro do estabelecimento comercial foi mais um com grande repercussão em Porto de Galinhas. Nos últimos dias de 2025, um casal de turistas do Mato Grosso foi agredido por barraqueiros da praia.

Os casos de violência ocorreram no período da alta do turismo num dos principais destinos turísticos do estado.

Comerciantes, que dependem da atividade do turismo, relataram a sensação de medo para uma possível diminuição da movimentação em Porto de Galinhas, mas ressalvam que se trataram de casos isolados.

Thalison Cauã é nascido e criado em Porto de Galinhas e atua como jangadeiro, função que aprendeu com seu pai.

Morte de homem em restaurante é segundo crime envolvendo turistas que ocorreu em Porto de Galinhas nos últimos dias | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

De acordo com o jangadeiro, que estava perto do Caldinho do Nenen no momento dos disparos, a movimentação segue em alta na região.

“Isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas dizer que Porto de Galinhas vai ser sujo, que os turistas vão ser roubados ou apanhar, isso já é mentira. Ninguém faz isso aqui”, relatou ao tratar os acontecimentos como casos isolados.

Antônio Luís, conhecido como Portuga, trabalha em um restaurante que fica em frente ao local onde houve o assassinato.

Segundo o trabalhador, há um receio dos turistas se assustarem com os últimos casos de violência.

“Nós, que trabalhamos, ficamos com um pouco de medo das pessoas deixarem de vir. Esse último foi grave porque foi num dos estabelecimentos mais conhecidos da região. Mas foi entre turistas, não teve nada a ver com o povo local. Nosso medo é que as pessoas pensem que foi também com o povo daqui”, afirmou.

Portuga ressaltou que os comerciantes locais dependem do turismo e que atuam de forma acolhedora com os visitantes.

Comerciantes temem que fatos recentes afastem turistas de Porto de Galinhas | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Nós recebemos e abraçamos os turistas. Vivemos do turismo. Esperamos receber cada vez mais, só que com acontecimentos desses ficamos com um pouco de medo que os turistas pensem em não vir”, completou.

Entenda o assassinato

De acordo com testemunhas, o crime ocorrido na noite desse domingo (4) envolveu dois turistas e teria como motivação uma desavença por causa de ciúmes.

A vítima, de 32 anos, apareceu em vídeos que circularam pelas redes sociais na tentativa de reanimação, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o suspeito de efetuar os disparos fugiu e está foragido.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) afirmou, por meio de nota, que investiga, com prioridade, a ocorrência de homicídio consumado em um estabelecimento comercial em Porto de Galinhas.

"Diligências foram iniciadas com o objetivo de esclarecer os fatos e identificar o responsável pelo crime. O caso está a cargo da 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios (15ª DPH)", destacou a PCPE.

O que diz o estabelecimento

A reportagem da Folha de Pernambuco esteve no Caldinho do Nenen de Porto de de Galinhas, mas não teve um retorno sobre a situação.

O restaurante se pronunciou por meio de nota oficial nas redes sociais em que lamenta "profundamente" o ocorrido e manifesta solidariedade à vítima, familiares e a todos os envolvidos.

"Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos", diz o comunicado oficial.

Confira a nota do restaurante na íntegra:

"Informamos que, na data de ontem, ocorreu um episódio de violência envolvendo clientes em nosso restaurante.

Lamentamos profundamente o ocorrido e manifestamos nossa solidariedade à vítima, a seus familiares e a todos os envolvidos.

Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.

Reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito à vida e o bem-estar de todos.

A Direção."

Veja também