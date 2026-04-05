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Apreensão Porto de Galinhas registra confusão e tumulto após ação policial que prendeu três suspeitos A ocorrência ocorreu no último sábado (4) em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco; PMPE detalha a ação

Uma ação policial que resultou na prisão de três suspeitos, no último sábado (4), causou tumulto na Praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul do estado.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que, por meio do 18º BPM, recebeu denúncias de tráfico de entorpecentes no acesso da faixa de areia.

O efetivo policial identificou quatro indivíduos em atitude suspeita, que tentaram fugir. A nota destaca a prisão de três deles.

O comunicado destaca que houve resistência por parte dos suspeitos durante a abordagem, chegando a ter luta corporal contra os policiais. Um dos militares sofreu escoriações e torção em membro inferior após ser empurrado.

A ocorrência se agravou e gerou confusão, segundo a PMPE, quando populares passaram a agir de forma violenta, arremessando objetos e tentando impedir a ação policial

"Inclusive com tentativa de retirada dos detidos e subtração de armamento. Diante da situação, foi necessário o uso proporcional da força e de agente químico para dispersão, sem registro de feridos", descreve a nota.

Além dos três suspeitos, que foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis, também houve a apreensão de 45 porções de substância análoga à maconha.

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