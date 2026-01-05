Porto de Galinhas: homem é assassinado a tiros em restaurante; suspeito foge
Caso aconteceu na noite desse domingo (4)
Um homem de 32 anos foi morto a tiros dentro de um restaurante na praia de Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca, Região Metropolitana do Recife.
O caso aconteceu na noite desse domingo (4), no Caldinho do Nenen Praia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sendo amparada por populares.
Apesar da tentativa de reanimação, o homem, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, por volta das 23h47, para a ocorrência de agressão por arma de fogo e informou que o óbito ocorreu antes do atendimento.
O autor dos disparos fugiu. Não há informações sobre o suspeito e nem sobre a motivação do crime.
Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de disparos de arma de fogo por meio do 18º Batalhão. Disse, ainda, que enviou viaturas e, ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito.
Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) afirmou que investiga, com prioridade, a ocorrência de homicídio consumado em um estabelecimento comercial em Porto de Galinhas.
"Diligências foram iniciadas com o objetivo de esclarecer os fatos e identificar o responsável pelo crime. O caso está a cargo da 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios (15ª DPH)", destacou a PCPE.
Estabelecimento emite nota
Nas redes sociais, o restaurante Caldinho do Nenen Praia, onde o caso foi registrado, emitiu uma nota em que lamenta "profundamente" o ocorrido e manifesta solidariedade à vítima, familiares e a todos os envolvidos.
"Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos", diz o comunicado oficial.
Confira nota na íntegra:
"Informamos que, na data de ontem, ocorreu um episódio de violência envolvendo clientes em nosso restaurante.
Lamentamos profundamente o ocorrido e manifestamos nossa solidariedade à vítima, a seus familiares e a todos os envolvidos.
Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.
Reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito à vida e o bem-estar de todos.
A Direção."