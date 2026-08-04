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Brasil-Finlândia Porto de Galinhas recebe congresso internacional sobre inovação na educação brasileira Mestres finlandeses do Fórum Internacional "Finlândia - Brasil: Gestão que Inspira" vão abordar as tecnologias nas escolas e o uso da IA

Porto de Galinhas recebe a partir desta quarta-feira (5) o Congresso Internacional Finlândia – Brasil: Gestão que Inspira.

O encontro ocorre até esta sexta-feira (7) no Village Porto de Galinhas e reunirá especialistas finlandeses e brasileiros para debater os desafios e as tendências da gestão educacional, com foco em inovação, boas práticas e experiências voltadas ao fortalecimento do ensino.

A programação contará com palestras, painéis e atividades de intercâmbio entre profissionais da educação, com a participação de gestores públicos, secretários de educação, pesquisadores e especialistas dos dois países.

A realização do congresso reforça o intercâmbio entre Brasil e Finlândia na área da educação.

Reconhecida internacionalmente pelos resultados de seu sistema educacional, a Finlândia será representada por especialistas que compartilharão experiências relacionadas à formação de professores, gestão escolar, inovação pedagógica e desenvolvimento de políticas públicas.

Durante os três dias de evento, os participantes também terão acesso a espaços de networking e debates sobre os desafios e as perspectivas.

Palestrantes

À frente da organização do evento está Ayla Huovi, CEO do congresso, brasileira radicada na Finlândia desde 2005 e com dupla nacionalidade, ela construiu uma trajetória que conecta os sistemas educacionais dos dois países.

Mestre em Educação pela Universidade de Helsinque, com pesquisa voltada à tecnologia aplicada ao ensino, atua como professora, intérprete e consultora educacional.

Ayla integrou a equipe finlandesa de especialistas que assessorou o Ministério da Educação durante o processo de construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Além da atuação acadêmica, desenvolveu uma carreira estratégica nas áreas social e jurídica na Finlândia.

Como intérprete oficial da polícia finlandesa, participa de investigações relacionadas a crimes cibernéticos e redes internacionais de exploração, incluindo casos de falsas ofertas de emprego direcionadas a mulheres brasileiras.

Essa experiência amplia sua visão sobre segurança digital, inteligência artificial e os impactos da tecnologia na formação das novas gerações, temas que também estarão presentes em sua palestra.

“ Estamos recebendo palestrantes finlandeses e brasileiros renomados abordando , pela primeira vez no Brasil , a inovação , games na educação , empreendedorismo , valorização dos professores , a IA e o futuro, será um time de peso que também vão destacar os sistemas educacionais , desafios práticos , que geralmente os eventos educacionais não mencionam", destacou Huovi.

Entre os convidados está Pasi Sahlberg, um dos educadores mais influentes do mundo e referência na internacionalização do modelo educacional finlandês.

Doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Jyväskylä, atuou em processos de reforma educacional em mais de 20 países, entre eles Inglaterra e Singapura.

É autor do livro Lições Finlandesas, obra considerada uma das principais referências sobre o sistema de ensino da Finlândia.

Outro destaque é Perttu Pölönen, futurista, inventor e especialista em educação. Reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre inteligência artificial, criatividade e futuro do trabalho, Pölönen defende uma educação centrada no desenvolvimento de competências humanas que não podem ser substituídas pela tecnologia, propondo novos caminhos para preparar estudantes para as transformações da sociedade.

“A tecnologia pode ajudar o professor a perceber, por exemplo, o que é difícil para as crianças e o que elas já entendem. No entanto, um professor pode levar em conta as necessidades de uma criança de uma forma que um robô não pode. Os professores podem ler a linguagem corporal da criança e mostrar emoções como interesse e carinho”, afirmou.

Completando a programação internacional, Peter Vesterbacka é um dos maiores nomes da inovação e do empreendedorismo global.

Conhecido como o "Mighty Eagle" da Rovio Entertainment, foi um dos responsáveis pela expansão mundial da marca Angry Birds, transformando o jogo em um dos maiores cases de negócios e entretenimento do mundo.

Atualmente, atua em projetos internacionais voltados à inovação, tecnologia, educação e desenvolvimento econômico.

Serviço:

Evento: Congresso Internacional Finlândia – Brasil: Gestão que Inspira

Data: 5 a 7 de agosto de 2026

Local: Hotel Village Porto de Galinhas – Ipojuca (PE)

Público-alvo: Gestores públicos, mantenedores e diretores de escolas privadas, educadores e secretários de educação.

Inscrições e informações : [email protected] ( +358 40 0513552) WhatsApp e celular - AYLA HUOVI

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