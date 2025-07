A- A+

Notícias Porto Digital lança livro digital sobre legado de impacto, inovação e transformação urbana no Recife Publicação celebra os 25 anos do Porto Digital e terá lançamento evento para convidados no dia 24 de julho

O Porto Digital inicia a celebração dos 25 anos com o lançamento do livro digital “Porto Digital, Inovação e Preservação no Centro do Recife”, que registra os caminhos percorridos por um dos principais ambientes de inovação do Brasil. O evento de lançamento acontece no dia 24 de julho, às 17h, no auditório do Porto Digital, localizado no Cais do Apolo, no Bairro do Recife.

A publicação é fruto do Projeto Cultural para Reabilitação de Áreas Centrais, uma realização do Porto Digital em parceria com o BNDES, e reúne reflexões, histórias, experiências e visões sobre a presença e o impacto do ecossistema de inovação no Bairro do Recife — território que testemunhou profundas transformações urbanas, sociais, econômicas e culturais ao longo das últimas duas décadas e meia.

“Muito além de celebrar esses marcos históricos, este livro reforça o papel do Porto Digital como força transformadora da cidade. É uma memória viva de como a inovação e o empreendedorismo, juntos, podem reescrever a história de um território, revitalizar o centro do Recife e gerar impacto real na vida de milhares de pessoas ao longo de gerações”, afirmou Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. O evento é aberto a convidados e parceiros do ecossistema.

