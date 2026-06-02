Porto Digital oferece vagas gratuitas em cursos de formação em SAP e Service Now
As inscrições estão abertas até quinta-feira (4)
Em parceria com Accenture, Capgemini, Deloitte, EY, Extreme Digital e NTT DATA, o Porto Digital está com inscrições abertas para o Programa de Academias. A iniciativa oferece dois cursos gratuitos voltados à formação de profissionais nas tecnologias SAP e ServiceNow.
O programa tem como objetivo ampliar a qualificação de profissionais e fortalecer o ecossistema do setor em Pernambuco. As capacitações são para pessoas em transição de carreira ou que já possuam familiaridade com tecnologia.
Para participar, é necessário ter ensino superior completo ou estar nos períodos finais de graduação em cursos como Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação, Logística, Física, Estatística, Engenharias ou Matemática.
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As inscrições seguem abertas até quinta-feira (4) e estão disponíveis em formulário online. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 30 para a trilha SAP e 30 para ServiceNow.
A primeira edição do programa, realizada em 2025 e voltada para as tecnologias SAP MM (Gestão de Materiais) e SAP SD (Vendas e Distribuição), recebeu mais de 4.200 inscrições. Ao final da formação, 54 dos 60 participantes foram contratados por quatro empresas parceiras.
Aulas
As aulas serão iniciadas em 29 de junho e realizadas na sede do Porto Digital, no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana. A turma de ServiceNow terá encontros de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. As aulas da turma SAP acontecerão das 18h30 às 21h30.
Durante a formação, os participantes terão aulas com instrutores especializados e poderão participar de masterclasses e encontros temáticos promovidos pelas empresas parceiras.
Para obter a certificação, os estudantes deverão manter frequência mínima de 80% nas aulas e atividades complementares, além de alcançar desempenho técnico igual ou superior a 70% ao final do curso.
Etapa 1: 5 a 8/06
Etapa 2: 16/06
Término do curso: 14/08