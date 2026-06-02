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qualificação Porto Digital oferece vagas gratuitas em cursos de formação em SAP e Service Now As inscrições estão abertas até quinta-feira (4)

Em parceria com Accenture, Capgemini, Deloitte, EY, Extreme Digital e NTT DATA, o Porto Digital está com inscrições abertas para o Programa de Academias. A iniciativa oferece dois cursos gratuitos voltados à formação de profissionais nas tecnologias SAP e ServiceNow.

O programa tem como objetivo ampliar a qualificação de profissionais e fortalecer o ecossistema do setor em Pernambuco. As capacitações são para pessoas em transição de carreira ou que já possuam familiaridade com tecnologia.

Para participar, é necessário ter ensino superior completo ou estar nos períodos finais de graduação em cursos como Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação, Logística, Física, Estatística, Engenharias ou Matemática.

As inscrições seguem abertas até quinta-feira (4) e estão disponíveis em formulário online. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 30 para a trilha SAP e 30 para ServiceNow.

Seleção

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira, online, acontece de sexta (5) a segunda-feira (8) e avaliará critérios técnicos e comportamentais.

Já a segunda fase será presencial e contará com dinâmicas conduzidas por representantes das empresas parceiras, que irão analisar competências interpessoais, capacidade de resolução de problemas e perfil profissional dos candidatos.

A primeira edição do programa, realizada em 2025 e voltada para as tecnologias SAP MM (Gestão de Materiais) e SAP SD (Vendas e Distribuição), recebeu mais de 4.200 inscrições. Ao final da formação, 54 dos 60 participantes foram contratados por quatro empresas parceiras.

Aulas

As aulas serão iniciadas em 29 de junho e realizadas na sede do Porto Digital, no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana. A turma de ServiceNow terá encontros de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. As aulas da turma SAP acontecerão das 18h30 às 21h30.

Durante a formação, os participantes terão aulas com instrutores especializados e poderão participar de masterclasses e encontros temáticos promovidos pelas empresas parceiras.

Para obter a certificação, os estudantes deverão manter frequência mínima de 80% nas aulas e atividades complementares, além de alcançar desempenho técnico igual ou superior a 70% ao final do curso.

Cronograma

Inscrições: 29/05 a 4/06.

Processo seletivo

Etapa 1: 5 a 8/06

Etapa 2: 16/06

Início das aulas: 29/06

Término do curso: 14/08

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