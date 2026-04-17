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Emprego Porto Digital reconhece empresa de tecnologia por contratação de talentos do Embarque Digital A MV, empresa de tecnologia, recebeu o Selo RH de Impacto na última quinta-feira (16), pela iniciativa de contratação de estudantes da rede pública do Recife

O Porto Digital reconheceu a MV, maior empresa de tecnologia para a saúde da América Latina, pelo destaque em empregabilidade e impacto social. A empresa recebeu, na última quinta-feira (16), o Selo RH de Impacto, iniciativa que valoriza organizações comprometidas com a inclusão produtiva e o desenvolvimento de talentos formados em programas públicos de qualificação.

A certificação é concedida a instituições que, no último semestre, realizaram a contratação de dois ou mais profissionais oriundos do Embarque Digital — programa que oferece formação gratuita em tecnologia para estudantes da rede pública do Recife, com foco em empregabilidade no setor de inovação. A MV atende ao critério e está entre as empresas que vêm contribuindo ativamente para a inserção desses talentos no mercado de trabalho.

Uma das contratações no último semestre foi Camila Teixeira, que concluirá o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na CESAR School no fim deste ano. Ela conta que fazer parte do Embarque Digital e construir sua carreira na MV é a prova viva do poder de transformação da educação aliada à oportunidade.

“O programa me deu a base necessária para entrar ainda mais no universo da tecnologia, mas esse ciclo de impacto só se completa de verdade quando empresas decidem investir no nosso potencial. Estar empregada aqui na MV significa ver todo o esforço recompensado na prática”, diz Camila.

A iniciativa surge como uma ação de transformação social por meio da tecnologia e com o fortalecimento do ecossistema digital pernambucano. Ao absorver profissionais formados localmente, a companhia não apenas amplia seu quadro com novos talentos, como também contribui diretamente para a geração de oportunidades e redução das desigualdades no acesso ao mercado de tecnologia.

“Receber o Selo RH de Impacto reforça que estamos no caminho certo ao conectar desenvolvimento de pessoas com propósito social. Para a MV, investir na formação e na empregabilidade de talentos locais, especialmente por meio de iniciativas como o Embarque Digital, é uma forma concreta de contribuir para um ecossistema mais inclusivo, inovador e sustentável. Mais do que preencher vagas, queremos gerar oportunidades reais de transformação de vida por meio da tecnologia”, afirma Elaine Monteiro, Diretora Corporativa de Gente e Gestão da MV.



Já para Camila, o Selo RH de Impacto é uma celebração da sua própria história e a de outros colegas: “Sou muito grata por viver essa dupla oportunidade e fazer parte de um ecossistema que gera impacto real na vida das pessoas.”

O Selo RH de Impacto integra uma estratégia mais ampla do Porto Digital de estimular a conexão entre formação e empregabilidade, incentivando empresas do parque tecnológico a participarem ativamente da formação e absorção de mão de obra qualificada. A ação também evidencia o papel das empresas âncoras do ecossistema na construção de um ambiente mais inclusivo e sustentável.



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