PASSEIO Porto do Recife abre visitação para o maior navio de guerra da América Latina Visitação pública é gratuita, no Terminal Marítimo de Passageiros

O Porto do Recife, no centro da Capital pernambucana, recebe, neste fim de semana, o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (A-140), que estará aberto para visitação pública gratuita. Este é o maior navio de guerra da América Latina. O Multipropósito atracou no Porto na manhã desta sexta-feira (18). Ele estava operando em Belém, no Pará.

No sábado (19), as visitações acontecem das 8h30 às 16h. Já no domingo (20), a população poderá conhecer o A-140 das 8h30 ao meio-dia.

O navio deixa o solo recifense rumo ao Rio de Janeiro na segunda-feira (21). Ele deve chegar na sexta (25).

A grandiosidade do Multipropósito chama atenção pelo tamanho da embarcação. Ele tem 208 metros de comprimento, 31,7 de largura, conta com 14 andares e está em operação há 25 anos.

Segundo o comandante Mozart Ribeiro (foto abaixo), a vinda da tripulação a Pernambuco se dá por questões logísticas, uma vez que ele está retornando para a base no Rio de Janeiro.

"Ele atracou em Recife para realizar algumas atividades logísticas e, ao mesmo tempo, ser aberto à sociedade local para ser visitado, onde as famílias poderão conhecer mais de perto o Capitânia da Esquadra", explicou.

O navio pertencia à Marinha Real Britânica, onde operou por 20 anos. Ele já contou com a visita da rainha Elizabeth. Em junho de 2018, foi comprado pelo Brasil.

O status de Multipropósito é dado à embarcação pelo fato de ela poder realizar operações aéreas em grande escala. O porta-aviões do A-140 comporta 26 aeronaves.

"Podemos realizar operações anfíbias e humanitárias. Recentemente, em fevereiro, ele [o navio] foi empregado no Litoral Norte de São Paulo, em apoio à população, com as fortes chuvas que aconteceram em São Sebastião. Então, levamos ajuda humanitária, por meio de médicos, desobstrução de vias, alimentos e outros apoios", esclareceu o comandante.

A nomenclatura de Navio-Aeródromo é dada porque a embarcação não comporta apenas helicópteros, mas existe a pretenção para que também trabalhe com operação de drones.

