TURISMO LOCAL Porto do Recife recebe dois cruzeiros esta semana, e cerca de 5 mil turistas passam pela cidade Navios atracam na capital pernambucana nesta terça (18) e sexta-feira (21)

O Porto do Recife recebe, nesta terça (18) e na sexta-feira (21), dois navios de grande porte que, somados, têm quase 5 mil passageiros e tripulantes.

A ação faz parte da temporada de cruzeiros 2025-2026, e terá direito a uma recepção calorosa para os turistas que vêm de toda parte do mundo.

O primeiro cruzeiro a atracar no Porto do Recife é o Costa Favolosa, nesta terça-feira (18), por volta das 9h. A embarcação traz a bordo mais de 3,8 mil pessoas entre passageiros e tripulantes.

O navio tem 289 metros de comprimento e partiu de Gênova, na Itália, tendo como destino final o Rio de Janeiro, no sábado (22).

Esta, inclusive, não é a primeira passagem do Costa Favolosa pelo Recife. A embarcação atracou na cidade em novembro do ano passado, com cerca de 2,6 mil turistas que movimentaram a cidade. À época, o navio seguia para Salvador, na Bahia.

Turistas durante última passagem do Costa Favolosa pelo Recife. - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Já na sexta-feira (21), será a vez do Viking Jupiter, com mais de 1,1 mil embarcados, atracar no Recife. O navio tem bandeira norueguesa e partiu de Roma, na Itália. O destino final será a cidade de Buenos Aires, na Argentina, no dia 29 de novembro.

Com 228 metros de comprimento, o Viking Jupiter também atracou no Porto do Recife no ano passado. À época, a embarcação trouxe 930 passageiros para Pernambuco em uma viagem que passou por nove países.

Passageiros e tripulantes de ambos os navios serão recebidos por uma orquestra de frevo e passistas. Além disso, serão oferecidos degustação de cachaças e caipirinha, stands de artesanato local, Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e posto da Delegacia do Turista dentro do Terminal Marítimo, além de apoio policial em todo o entorno.

Viking Jupiter chega ao Porto do Recife nesta sexta-feira (21), com 1,1 mil passageiros e tripulantes. - Foto: Júnior Soares/Arquivo/Folha de Pernambuco

28 mil passageiros pelo estado

Com escalas programadas até abril de 2026, a temporada segue com perspectivas de crescimento. A expectativa é receber até 28 mil passageiros transitando no estado até o final deste período.

“Cada navio que aporta em Pernambuco representa uma injeção direta de recursos na economia local. O impacto positivo é sentido especialmente na região central do Recife, Olinda e em destinos complementares, fortalecendo o posicionamento do estado como porta de entrada e saída de importantes roteiros nacionais e internacionais”, disse o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba.

A abertura oficial da temporada de cruzeiros aconteceu no dia 6 de outubro, quando o Porto do Recife recebeu o navio Scenic Eclipse. Com origem em Mindelo, Cabo Verde, a embarcação que trouxe 80 passageiros a bordo e 180 tripulantes.

