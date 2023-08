A- A+

EMPREENDEDORISMO SOCIAL Porto Social lança novo edital do programa CAIS; 75 vagas estão abertas para projetos sociais Inscrições gratuitas devem ser realizadas até setembro por meio do site da associação

A Associação Incubadora Porto Social, que faz parte da Rede Muda Mundo, lançou nesta terça-feira (15) a 8ª edição do Programa de Qualificação de Iniciativas Sociais.

Batizado neste ano como CAIS, o programa tem o objetivo de oferecer mentoria, desenvolvimento, estruturação e aceleração para iniciativas de impacto social.

Na edição de 2023, serão selecionados 75 projetos da Região Metropolitana do Recife que atuem com foco em comunidades e territórios. As inscrições, abertas nesta terça, podem ser realizadas por meio do site https://portosocial.com.br/editais/cais-recife-2023 até o dia 19 de setembro.

Neste ano, o projeto receberá um aporte de R$ 1,1 milhão da Prefeitura do Recife. “Não faltam pessoas com boa vontade no mundo, mas ela precisa ser organizada. É preciso unir os esforços do poder público com o terceiro setor, sem rivalidade. Com esse edital, vamos oferecer mentoria e a experiência de uma série de especialistas em projetos sociais”, afirmou o prefeito João Campos.

Fábio Silva destacou impacto da iniciativa

Presidente do Porto Social, Fábio Silva, falou sobre a nova edição do processo de seleção lançado nesta terça-feira (15).

“Quem tem uma iniciativa social, um projeto ou até mesmo uma ideia e quer causar mais impacto ou entender esse mundo do empreendedorismo social, pode participar desse edital. Vamos ter uma jornada de mentores e conteúdo capaz de transformar muitas vidas”.

Nas últimas sete edições, o programa, que fortalece as redes da sociedade civil e contribui para a redução da desigualdade social, foi responsável pela qualificação de 350 iniciativas na capital pernambucana.

Entre elas, o projeto Amor Forte, que promove a cidadania na Zona Oeste do Recife. Gabriela Machado, representante da iniciativa, falou sobre o diferencial que a capacitação trouxe.

“O Porto Social deu outro rumo para a nossa história. Tínhamos essa necessidade de profissionalizar porque agíamos muito por instinto. Aqui, encontramos acolhimento, mentores capacitados e aprendemos de tudo. Começamos impactando 900 pessoas e hoje impactamos mais de 2 mil pessoas em diversas comunidades”.



