Porto Social realiza sétima formatura do Programa de Incubação para Iniciativas Sociais

A Casa Zero, no bairro do Recife Antigo, foi o palco da formatura de 50 projetos inseridos no Programa de Incubação para Iniciativas Sociais (INCS) promovido pelo Porto Social, e criado com o intuito de trazer profissionalização a projetos já existentes, a exemplo do fornecimento de um suporte jurídico. Uma apresentação do maracatu Nação de Oxalá alegrou a abertura do evento.

No seu histórico, o programa, que chega em sua sétima edição, já foi responsável pela formação de 300 iniciativas sociais e mais de 120 líderes sociais no Recife e Região Metropolitana. A turma de formandos desta sexta-feira (3) passou por um processo de imersão durante o período de um ano, participando de palestras, workshops, mentorias e eventos na área.

Um dos projetos que puderam comemorar sua conclusão nesta sexta foi o AmorForte, grupo de mulheres a partir dos 50 anos que atuam no bairro dos Torrões e nas comunidades próximas, dando um novo segmento de cidadania às praças. “Temos o objetivo de despertar o cidadão para exercer seus direitos e deveres e então trouxemos ele para os espaços públicos, principalmente as praças. Antes, tínhamos cerca de 300 pessoas impactadas, agora com o Porto Social já são cerca de 2 mil”, afirmou Gabriela Machado, uma das integrantes do AmorForte.

Gestora educacional do Porto Social, Danielle Emerenciano vê a iniciativa como “ponte” para que a vida das pessoas envolvidas de forma direta seja modificada positivamente. “Darmos continuidade ao INCS está sendo fundamental para resgatar e reconstruir o valor das iniciativas de impacto social positivo que transformam realidades. É uma oportunidade de promovermos mudança, renovação e transformação de histórias e contextos de vida”, disse.

Representando a Prefeitura do Recife, parceira do programa, o secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital (SEPLAGTD), Felipe Martins, participou da cerimônia na Casa Zero.

“As parcerias firmadas entre a Prefeitura do Recife e o Porto Social têm se mostrado como uma importante ferramenta para garantir a ampla participação da sociedade, proporcionando experiências acolhedoras, com oferta de ações educativas, individuais ou coletivas, bem como viabilizando um diálogo permanente e instigante sobre as iniciativas sociais”, disse, antes de trazer detalhes do edital da oitava edição. Um possível aumento no número de iniciativas a serem atendidas, no entanto, não foi confirmado.

“A gente conclui esse primeiro trabalho e já está trabalhando para lançar um segundo edital neste primeiro trimestre. Ainda não fechamos a análise da quantidade de vagas, mas temos a intenção de lançar pelo menos 50 de novo”, complementou Martins.



