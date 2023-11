A- A+

EXAME Portões nos locais de prova já estão fechados no primeiro dia do Enem Exame começa às 13h30 e termina às 19h (horário de Brasília)

Os portões acabam de ser fechados para as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste domingo (5), serão aplicadas as provas de linguagens e códigos, ciências humanas e redação.

As provas começam às 13h30 e terminam às 19h, no horário de Brasília. Antes do início da prova, são realizados procedimentos de segurança, como fiscalização dos lanches e conferência dos documentos de identificação já apresentados para o acesso à sala.

Segundo as regras do exame, os participantes só podem deixar a sala de provas, em definitivo, duas horas após o início da aplicação, às 15h30. Só é permitido sair com o Caderno de Questões nos 30 minutos finais da aplicação, ou seja, às 18h30.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas para fazer o Enem este ano. Ao todo, são 9.399 locais de prova e 132.456 salas de aplicação, em 1.750 municípios, nas 27 unidades da federação.

