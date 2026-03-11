Qua, 11 de Março

Portugal alerta que ataque cibernético global mira contas do WhatsApp e do Signal

A campanha teria como objetivo obter acesso às contas de WhatsApp e Signal de governantes, diplomatas, militares e outros responsáveis com acesso a informação confidencial de Portugal

Portugal alerta que ataque cibernético global mira contas do WhatsApp e do Signal - Foto: Canva/Reprodução

O Serviço de Informações de Segurança (SIS) de Portugal alertou nesta quarta-feira (11) que está em andamento um ataque cibernético global, patrocinada por um Estado estrangeiro não identificado, segundo comunicado em seu site.

A campanha teria como objetivo obter acesso às contas de WhatsApp e Signal de governantes, diplomatas, militares e outros responsáveis com acesso a informação confidencial de Portugal e países aliados.

O serviço português afirmou que os responsáveis possuem diversos métodos de atuação para conseguir que os usuários compartilhem dados sensíveis, como senhas, e acessam as conversas individuais, em grupo, pastas compartilhadas ou até mesmo lançam novas campanhas de phishing para invadir outros contatos.

Segundo o governo português, o ataque não significa que o WhatsApp ou o Signal tenham sido comprometidos ou estejam vulneráveis, mas que os hackers exploram usuários "menos precavidos" e que confiam nas ferramentas como meios seguros de comunicação. O alerta teve como objetivo preparar a população para identificar e responder aos ataques.

