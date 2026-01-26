Seg, 26 de Janeiro

narcotráfico

Portugal apreende submarino com quase nove toneladas de cocaína

Segundo a polícia, o navio foi interceptado "nos últimos dias" a 230 milhas náuticas (cerca de 430 km) de Açores, com a colaboração da Marinha e da Força Aérea portuguesas

Polícia Judiciária portuguesa mostra agentes policiais perto de pacotes de cocaína apreendidos em um semissubmersível interceptado ao largo do arquipélago dos Açores Polícia Judiciária portuguesa mostra agentes policiais perto de pacotes de cocaína apreendidos em um semissubmersível interceptado ao largo do arquipélago dos Açores - Foto: Polícia Portuguesa / AFP

As autoridades portuguesas anunciaram a apreensão de aproximadamente nove toneladas de cocaína a bordo de uma embarcação semissubmersível interceptada ao largo do arquipélago de Açores.

A bordo da embarcação, que partiu da América Latina, havia três colombianos e um venezuelano. "Esta é a maior apreensão de cocaína já realizada em Portugal", declarou nesta segunda-feira (26) uma porta-voz da polícia judiciária.

Segundo a polícia, o navio foi interceptado "nos últimos dias" a 230 milhas náuticas (cerca de 430 km) de Açores, com a colaboração da Marinha e da Força Aérea portuguesas, assim como das autoridades americanas e britânicas.

A operação foi realizada em condições meteorológicas adversas e o navio afundou com 35 dos 300 fardos de droga que transportava, informou a polícia.

