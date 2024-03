A- A+

RELAÇÕES INTERNACIONAIS Em Portugal, candidato ameaça impedir entrada de Lula no país caso seja eleito primeiro-ministro Ventura afirmou que, caso o presidente brasileiro insista, será preso

Concorrendo ao cargo de primeiro-ministro de Portugal, o deputado de direita André Ventura afirmou que pretende impedir a entrada do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no país caso seja eleito para o cargo.

O discurso foi realizado para apoiadores na quarta-feira (6). Em sua fala, Ventura afirmou que, se o presidente brasileiro insistir no ingresso, será preso.

“Eu garanto que, se eu for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. E, se insistir, vai para uma cadeia. Mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele”, afirmou. View this post on Instagram A post shared by Folha de Pernambuco (@folhape)

Além de Lula, Ventura também atacou o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, ao afirmar que o líder espanhol só poderá entrar em Portugal em situações especiais. “Só entrará quando necessário”, declarou.

O deputado classificou os dois governantes como corruptos internacionais. “Este governo não vai deixar entrar estes corruptos internacionais aqui no nosso território”, completou.



Veja também

Direitos Na Paulista, marcha pede legalização do aborto e igualdade de gênero