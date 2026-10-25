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Portugal Portugal desmonta mais acampamentos em defesa do direito à moradia Os manifestantes tiveram como inspiração os acampamentos em prol do direito à habitação organizada na Espanha

A polícia portuguesa anunciou neste domingo (25) ter desmantelado vários acampamentos instalados por manifestantes a favor do direito à moradia em Lisboa e no Porto.

As forças de segurança intervieram "esta manhã cedo (...) para pôr fim aos acampamentos ilegais", escreveu a polícia em uma mensagem publicada no X.

“Uma vez que o diálogo chegou ao seu fim, a operação concluída em 31 prisões por desobediência, 171 estruturas retiradas e 11 feridos (8 civis e 3 policiais)”, acrescentou.

Citados na imprensa portuguesa, os organizadores do movimento referem, por sua vez, 37 feridos após uma intervenção das forças de ordem, em particular em Lisboa.

Os manifestantes tiveram como inspiração os acampamentos em prol do direito à habitação organizada na Espanha, sobretudo na praça central Puerta del Sol, em Madri.

Alguns ativistas portugueses esperam poder organizar um movimento comum na Península Ibérica.

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