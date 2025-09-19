Portugal vai reconhecer oficialmente o Estado da Palestina
Reino Unido, o Canadá e a França estão entre as outras nações ocidentais que planejam reconhecer o Estado palestino na Assembleia da ONU
Portugal reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina no domingo, anunciou nesta sexta-feira (19) o Ministério das Relações Exteriores, pouco antes da Assembleia Geral da ONU, na qual outros países farão o mesmo.
O Reino Unido, o Canadá e a França estão entre as outras nações ocidentais que planejam reconhecer o Estado palestino na Assembleia, que ocorre enquanto continua a campanha de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.
Lisboa já tinha anunciado em julho a sua intenção de fazê-lo, em função de "os acontecimentos extremamente preocupantes no conflito", tanto pela crise humanitária quanto pelas repetidas ameaças de Israel de anexar territórios palestinos.
"O Ministério das Relações Exteriores confirma que Portugal reconhecerá o Estado da Palestina (...). A declaração oficial de reconhecimento ocorrerá no domingo, 21 de setembro", indicou um comunicado publicado nesta sexta-feira no site do ministério.
Israel criticou duramente os projetos de reconhecimento do Estado da Palestina, argumentando que isso recompensa o Hamas por seu ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.
No entanto, a crise humanitária no pequeno território convenceu até alguns dos aliados tradicionais de Israel a reconhecerem um Estado palestino.
Anteriormente, nesta sexta-feira, um assessor do presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que Andorra, Austrália, Bélgica, Luxemburgo, Malta e San Marino também planejam reconhecer o Estado da Palestina.
A partir de segunda-feira, a Assembleia Geral da ONU em Nova York vai se dedicar à questão da chamada solução de dois Estados para o prolongado conflito israelense-palestino.
Cerca de três quartos dos 193 membros das Nações Unidas já reconhecem o Estado da Palestina.