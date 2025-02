A- A+

PRISÃO Português foragido e acusado de crime sexual e tráfico de mulheres é preso em Pernambuco Estrangeiro será extraditado, segundo a Polícia Federal. Ele já havia sido preso outra vez no Recife

Um português de 56 anos foi preso pela Polícia Federal (PF) em Pernambuco, nessa quarta-feira (26), para ser extraditado ao seu país de origem. O homem é acusado de tráfico de mulheres.

Segundo a corporação, o estrangeiro, que estava foragido e era procurado pela Interpol, é acusado pelos crimes de importunação sexual, auxílio à imigração ilegal e lenocínio, o ato de explorar a prostituição ou constranger alguém a essa prática.

O europeu chegou a ser preso uma primeira vez no Recife, em fevereiro de 2022, após passar mais de seis anos foragido internacionalmente, mas estava solto por meio de uma liminar, com restrições à espera da sua extradição.

A Polícia Federal informou ainda que o governo português notificou o Brasil que o português continuava praticando as mesmas atividades criminosas e, por isso, sua condicional foi revogada e a prisão para fins de extradição foi concedida.

Conhecido como "Proxeneta" em Portugal, o homem passou por exames no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, após ser preso.

Do IML, foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

A extradição, acrescenta a PF, deverá ocorrer o mais breve possível, para que ele possa cumprir pena pelos crimes que cometeu em Portugal.

