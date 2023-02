Pós-Carnaval

A- A+

Em nosso País é sempre assim. Tudo o que é prioridade para ontem, cede lugar ao carnaval. Não tem jeito.



As cidades estão se acabando, não devido às chuvas intensas em si (pois isso não é novidade), mas à falta de planejamento urbano que possa evitar inundações e tragédias. Mesmo assim o País não interrompe a “festa da carne”, cada vez mais desenfreada.



Suspender os festejos carnavalescos deveria ser uma medida comum, a ser adotada por autoridades municipais, em razão da existência de tantas questões emergenciais, tanto de ordem social, de saúde e econômica.



No entanto, nada mudou. O País parou por pelo menos 5 dias, em razão do Carnaval.



Com respeito às opiniões contrárias, nunca entendi porque governantes sempre falam que não há verba para a saúde, a educação e outras prioridades, mas nunca falta para o período “momino”.



Penso que se deve comemorar (se é que o propósito é mesmo esse) quando se está bem e obrigado. Todavia, podem as cidades estar sendo atingidas por toda sorte de tragédias (repita-se anunciadas), mas o Carnaval tem de acontecer.



Enquanto isso, se alguém precisar resolver uma questão das mais simples que seja, junto a alguma repartição pública, ou mesmo privada, terá de aguardar e manter-se vivo (obviamente), porque tudo só começa a funcionar de volta, depois do Carnaval.



Difícil demais viver em nosso País. E aqueles que precisarem de hospital, são os mais vulneráveis, já que o ambiente vai estar repleto de pessoas que, de uma forma ou outra, aumentaram o contingente de atendimento no período carnavalesco.



Quantas pessoas que vão parar nos hospitais deixam de receber o devido tratamento e chegam a morrer, por conta de disso?



Entretanto, quando nos insurgimos contra essa desnecessária “parada” de funcionamento, os adeptos do maior feriado do País irão tentar justificar que as cidades ganham em termos de arrecadação. Não mencionam que por trás desse “pseudo’ ganho, o ônus é bem maior, que não deixa compensação.



Afora o incontrolável aumento da criminalidade, pois o número de roubos e assassinatos só infla, a transmissão de doenças encontra maior campo de propagação. Depois, de forma muitas vezes hipócrita, alguns vêm culpar a transmissão de doenças, pelo não uso de máscaras, por exemplo.



Para completar o balanço negativo que assumidamente aqui faço sobre o Carnaval, o maior dos males é a constatação de que, a cada ano, a humanidade se afasta mais e mais de Deus, só voltando a lembrar que Ele existe e NÃO está morto, quando Dele precisa.

*Defensor público e professor

- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

Tráfico Equador apreende quase 8,8 toneladas de cocaína que iriam para a Bélgica