Posse de Raquel Lyra altera percurso de 42 linhas de ônibus no Centro do Recife

Por causa da posse da governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lyra, 42 linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife terão seus itinerários alterados no próximo domingo (1º), a partir do meio-dia.

Isso porque a ponte Princesa Isabel será interditada parcialmente para a solenidade de transmissão de cargo.

O Grande Recife Consórcio afirmou que as mudanças são temporárias no sentido subúrbio/cidade.

O desvio permanece até a liberação das vias pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Veja, abaixo, como ficam os percursos provisórios dos ônibus:



117 – Circular (Prefeitura/Cabugá)

532 – Casa Amarela (Cabugá)

612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá)

622 – Vasco da Gama (Cabugá)

631 – Nova Descoberta (Cabugá)

645 – TI Macaxeira (Avenida Norte)

711 – Alto do Pascoal

722 – Campina do Barreto

742 – Linha do Tiro

820 – TI Xambá (Cabugá)

822 – Jardim Brasil I (Cabugá)

1911 – Ouro Preto (Cohab)

1921 – Ouro Preto (Jatobá I)

1967 – Igarassu (Dantas Barreto)

1971 – Amparo

1973 – Casa Caiada

1974 – Jardim Atlântico

1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel)

1992 – Pau Amarelo

1993 – Conjunto Praia do Janga

1994 – Conjunto Beira Mar



Estas linhas que vêm pela avenida Cruz Cabugá e dobram à esquerda na rua Princesa Isabel, seguem em frente até a avenida Conde da Boa Vista da seguinte forma:



...avenida Cruz Cabugá, rua do Hospício, giro à esquerda na av. Conde da Boa Vista, ponte Duarte Coelho, avenida Guararapes...



b) Linhas que vêm pela avenida João de Barros, rua do Príncipe, rua Princesa Isabel…



039 – Setúbal (Príncipe)

116 – Circular (Príncipe)

122 – Vila do Ipsep

513 – Córrego da Areia

514 – Nova Descoberta (Córrego do Joaquim)

522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)

621 – Alto Treze de Maio (Príncipe)

623 – Vasco da Gama (João de Barros)

642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo)

712 – Alto Santa Terezinha

713 – Bomba do Hemetério

723 – Cajueiro

724 – Chão de Estrelas

731 – Beberibe (Espinheiro)

741 – Dois Unidos

743 – Alto José Bonifácio (João de Barros)

746 – Alto do Capitão

821 – Jardim Brasil I (Estrada de Belém)

823 – Jardim Brasil II (Estrada de Belém)

860 – TI Xambá (Príncipe)

1987 – TI Rio Doce (Príncipe)



Já as linhas acima, que trafegam pela avenida João de Barros e rua do Príncipe em direção à rua Princesa Isabel, devem girar à direita na rua do Hospício e seguir maneira:



…Rua do Príncipe, giro à direita na ra do Hospício, avenida Conde da Boa Vista, Ponte Duarte Coelho, avenida Guararapes…



Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 07h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, e o Whatsapp (99488.3999), das 05h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos.

