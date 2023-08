A- A+

IGREJA CATÓLICA Posse do novo arcebispo de Olinda e Recife deve reunir 12 mil pessoas; saiba como será o rito Cerimônia será no Geraldão, na capital pernambucana

O novo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, toma posse no próximo domingo (13), em cerimônia que deverá reunir cerca de 12 mil pessoas no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A missa com o rito de posse dom Paulo, que assume a Arquidiocese de Olinda e Recife após os 14 anos de pastoreio de dom Fernando Saburido, terá início às 15h e terá a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do prefeito do Recife, João Campos, e bispos do regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A cerimônia deverá durar três horas e também contará com a participação de 300 sacerdotes da Arquidiocese, 70 diáconos, 100 seminaristas, centenas de religiosos e religiosas e fiéis leigos.

A TV Evangelizar (canal 47.1 na TV aberta no Recife e disponível no YouTube) fará a transmissão da celebração para todo o Brasil.

O rito da cerimônia

Acolhida

Dom Paulo Jackson é recebido no portão principal do Geraldão pelo colégio de consultores arquidiocesano. Logo após, eles seguem em direção ao interior do ginásio.



Saudação

Dom Paulo Jackson saúda as pessoas presentes durante uma volta na parte interna do ginásio. Em seguida, se retira para se paramentar e tem início a missa com rito de posse.

Rito

Leitura pelo chanceler da Arquidiocese de Olinda e Recife das letras apostólicas, em seguida dom Fernando Saburido entrega o báculo a dom Paulo Jackson e o conduz a cátedra, cadeira pontifícia, de onde dom Paulo dará início oficialmente à celebração eucarística.



Discursos finais

Após a missa, serão feitos os discursos na seguinte ordem: dom Fernando Saburido, um padre representando todo o clero, a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos.

