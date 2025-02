Possibilidades de colisão de asteroide com a Terra caem para 1,5%

A- A+

O asteroide YR4, recentemente descoberto por astrônomos, agora tem apenas 1,5% de chance de atingir a Terra em 2032, uma taxa que a Nasa revisou para baixo após um recorde histórico de 3,1%.

Com uma largura estimada entre 40 e 90 metros, esse asteroide agora tem uma chance mínima de atingir a Terra em 22 de dezembro de 2032, de acordo com os novos cálculos da agência espacial americana.

Na terça-feira, a agência estimou o risco em mais de três por cento, o nível mais alto já registrado desde que começou a monitorar objetos celestes potencialmente perigosos há mais de duas décadas.

Essa avaliação preliminar estava sujeita a alterações à medida que novas informações eram coletadas.

A Nasa explicou em um blog na noite de quarta-feira que revisou sua previsão com base em novas observações feitas com telescópios terrestres.

A Agência Espacial Europeia (ESA) agora coloca o risco em 1,38%.

De acordo com Richard Moissl, chefe do escritório de defesa planetária da ESA, esse número deve “oscilar ligeiramente para cima e para baixo”, antes de cair abaixo de 1% em um futuro próximo.

No início dos anos 2000, o asteroide Apophis causou alvoroço na comunidade científica internacional, com sua chance de 2,7% de colidir com a Terra em 2029. Essa chance foi rapidamente reduzida a quase zero.

Veja também