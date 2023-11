A- A+

SANTA CRUZ Possível impugnação da chapa de Bruno Rodrigues será analisada pela Comissão Eleitoral do Santa Cruz Medida acontece por pedido partido de Wagner Lima, ex-concorrente no pleito eleitoral

A possível impugnação da chapa “Reconstrução Coral”, encabeçada por Bruno Rodrigues será avaliada pela Comissão Eleitoral do Santa Cruz em uma nova reunião na tarde deste sábado (11), prevista para começar a partir das 14h, no auditório da sede social do Estádio do Arruda.

A medida acontece por meio de um pedido protocolado nesta sexta-feira (10) pelo ex-candidato Wagner Lima, que encabeçava a chapa “Santa Forte para Renovar”, impugnada nesta madrugada.

Questionado pela reportagem da Folha de Pernambuco sobre a possibilidade de um adiamento no pleito eleitoral, por conta da chance das duas chapas serem impugnadas, o co-presidente Frederico Guilherme Borges Vilaça disse que “não dará parecer em hipóteses”.

Paulo André de Morais Rabêlo é o presidente da Comissão Eleitoral, acompanhado de Fernanda Regina Barreto Ramos e Frederico Guilherme Vilaça como co-presidentes.

Com exclusividade à reportagem da Folha de Pernambuco, Wagner Lima listou alguns dos questionamentos que levou à Comissão Eleitoral, pedindo a impugnação da chapa de Buno Rodrigues.

"Foi um pedido da nossa chapa. É preciso avaliar, Bruno (Rodrigues) não aparece na lista de sócios do Santa Cruz desde o ano de 2017 e não poderia ser candidato, assim como algumas fichas de inscrição que tivemos acesso e observamos que o comportamento não é o padrão", diz.

