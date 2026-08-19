Poste pega fogo após contato de galho com a rede em Boa Viagem, e moradores ficam sem energia
Caso aconteceu na terça-feira (18), em meio às chuvas que atingiam a capital pernambucana
Moradores do bairro de Boa Viagem ficaram temporariamente sem energia após um poste pegar fogo na noite dessa terça-feira (18). O caso aconteceu entre as ruas Professor Augusto Lins e Silva e General Salgado, em meio às chuvas que atingiam a capital pernambucana.
O momento foi registrado em vídeo e compartilhado com a reportagem. Nas imagens, é possível ver as chamas se formando na instalação elétrica, o que assustou moradores da área.
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Por meio de nota, a Neonergia Pernambuco informou que enviou uma equipe ao local. Segundo a companhia, "o fornecimento de energia elétrica foi interrompido devido ao contato de um galho de árvore com a rede".
"O serviço foi normalizado ainda no início da noite", completou.
Recife foi a segunda cidade com maior volume de chuva no estado nas últimas 24 horas. Foram, ao todo, 84,33 mm, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), acessado às 6h49.
A capital pernambucana, assim como toda a Região Metropolitana do Recife (RMR), está em alerta laranja da Apac para chuvas com intensidade moderada a forte. O aviso, válido também para o Agreste, Mata Sul e Norte do estado, segue em vigor ao longo de toda esta quarta (19).