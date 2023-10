A- A+

DOCUMENTO Posto da Polícia Federal no Recife inicia emissão do novo modelo de passaporte nesta quinta (5) Documento conta com novos mecanismos de segurança elaborados em parceria com a Casa da Moeda

Lançado nesta semana, o novo modelo de passaporte brasileiro já está disponível no Posto Expedição de Passaportes (PEP) da Polícia Federal, localizado no Shopping RioMar, na zona sul do Recife. Elaborado em parceria com a Casa da Moeda, o documento ganhou uma nova versão temática que homenageia todas as regiões do país.

A primeira remessa do novo modelo chegou à capital pernambucana nesta quinta-feira (5). De acordo com a Polícia Federal, ele incorpora tecnologias que o tornam mais resistente a fraudes.

Entre as novidades estão marcas d'água avançadas, elementos holográficos, fio de segurança, incorporação de chip eletrônico e de foto com codificação alfanumérica. Apesar das mudanças no formato, o valor da taxa de emissão do documento foi mantido em R$ 257,25.

No Recife, o Posto Expedição de Passaportes do RioMar funciona das 9h às 19h. Segundo a Polícia Federal, o tempo de espera entre o comparecimento e o recebimento efetivo do passaporte é de 6 dias úteis.

