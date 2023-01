A- A+

Zona Sul Posto de gasolina no Recife furtou energia elétrica suficiente para abastecer 300 residências O estabelecimento está localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

Um posto de gasolina localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, foi autuado após furtar energia elétrica suficiente para abastecer 300 residências por 30 dias.



De acordo com a Neoenergia, durante inspeção, equipes técnicas da concessionária identificaram um desvio no consumo de energia elétrica no local, que fica nas proximidades do Geraldão.

O estabelecimento já tinha sido mapeado pela área de inteligência da empresa, que apontou a possibilidade de inconsistência na medição do imóvel. No local, foi confirmado que o estabelecimento estava consumindo energia sem passar pela medição.

Segundo a Neoenergia, o volume de energia recuperada foi de 35.000 KWh, quantidade suficiente para abastecer aproximadamente 300 residências em um mês.



A empresa afirmou que fará a cobrança de toda a energia não medida do cliente, conforme determinações da legislação do setor elétrico nacional. O fornecimento do estabelecimento foi normalizado após a inspeção da equipe da Neoenergia.

“Irregularidades como essa prejudicam toda a sociedade, podem causar acidentes e impactam diretamente no valor da conta de todos os consumidores de energia, por isso é importante denunciar e não ser conivente com esse tipo de ação criminosa”, afirmou o supervisor de Recuperação de Receita da Neoenergia Pernambuco, Ícaro Bezerra.

A concessionária reforça que o furto de energia é crime, acarreta prejuízos e riscos de acidentes graves. Em caso de denúncias, os clientes podem entrar em contato com Neoenergia pelo telefone 116. Não precisa se identificar.

Veja também

Crise no Peru Presidente do Peru pede "trégua nacional" no país, devastado por protestos